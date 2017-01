“Thriller” şi “The Wall”, incluse în Grammy Hall of Fame

Un număr de 70 de albume şi melodii cult, precum “Triller” al lui Michael Jackson, “The Wall” al lui Pink Floyd şi coloana sonoră a filmului “Cabaret”, au fost incluse, anul acesta, în Grammy Hall of Fame. Cel mai vechi cîntec inclus anul acesta în Grammy Hall of Fame este “Give My Regards to Broadway” din 1905, cîntat de Billy Murray, în timp ce cel mai recent este “Thriller” al lui Michael Jackson, lansat în 1982. 16 dintre noile titluri provin din zona clasică a muzicii internaţionale: Beethoven – “Cele cinci concerte pentru pian” şi “Simfonia a 5-a”, Bizet – “Carmen”, Mahler – “Simfonia nr. 2”, Prokofiev – “Petrică şi lupul” (Opus 67), Ravel – “Daphnis şi Chloé”.

În listă au mai fost incluse melodii din coloanele sonore ale unor filme sau spectacole: “Alfie” interpretat de Dionne Warwick, “Cabaret” şi “Goldfinger” cîntate de Shirley Bassey, “Top Hat, White Tie and Tails” de Fred Astaire. “Always on My Mind” interpretat de Willie Nelson, “Don\'t Go To Strangers” de Etta Jones, “Help!” a trupei Beatles, “Hotel California” a trupei The Eagles, “Monday, Monday” a trupei The Mamas & The Papas, “1999” cîntată de Prince, “We Are Family” a trupei Sister Sledge, “Roxanne” a trupei The Police au fost, de asemenea, incluse în Grammy Hall of Fame. Lista Grammy Hall of Fame a fost creată în anul 1973 şi include deja 798 de titluri.