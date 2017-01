Thriller-ul SF “Tron: Moştenirea”, în fruntea box office-ului nord-american

La 28 de ani de la apariţia filmului “Tron”, continuarea acestuia, lungmetrajul SF “Tron: Moştenirea / Tron: Legacy”, de Joseph Kosinski, lansat weekend-ul trecut, a ocupat prima poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări de 43,6 milioane de dolari. Acest film SF vizionar, care îi face pe spectatori să plonjeze într-un univers informatic virtual, spune povestea unui tânăr creator de jocuri video care se teleportează într-un joc periculos, cu scopul de a descoperi misterul din spatele dispariţiei tatălui său.

Animaţia “Yogi Bear”, o altă peliculă lansată la sfârşitul săptămânii trecute şi care îl aduce pe marele ecran pe celebrul ursuleţ din serialul de televiziune american omonim, a reuşit încasări de 16,7 milioane de dolari de vineri până duminică. “Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi”, al treilea film din seria “Cronicile din Narnia”, realizat în 3D, a pierdut poziţia de lider şi a coborât pe locul al treilea, cu încasări de 12,4 milioane de dolari. Filmul “The Fighter”, regizat de David O. Russell, cu Mark Wahlberg şi Christian Bale în rolurile principale, ocupă poziţia a patra, cu încasări de 12,2 milioane de dolari. Filmul spune povestea pugilistului Micky Ward, antrenat de fratele său Dicky, el însuşi un fost mare luptător. Lungmetrajul “Turistul / The Tourist”, de Florian Henckel Von Donnersmarck, cu Angelina Jolie şi Johnny Depp în rolurile principale, a coborât trei poziţii, până pe locul al cincilea, generând încasări de 8,7 milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute. Animaţia “O poveste încâlcită / Tangled”, o adaptare Disney a unei poveşti de fraţii Grimm, a coborât de pe a treia pe a şasea poziţie, cu încasări de 8,6 milioane de dolari. Drama “Black Swan”, care îi aduce împreună pe Natalie Portman, Vincent Cassel şi Winona Ryder, în cadrul intrigilor şi tensiunilor din compania de dans New York City Ballet, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al şaptelea, cu încasări de 8,3 milioane de dolari. Comedia romantică “How Do You Know”, lansată weekend-ul trecut, în care un om de afaceri şi un jucător de baseball concurează pentru graţiile unei tinere femei, interpretată de Reese Witherspoon, ocupă poziţia a opta, cu încasări de 7,6 milioane de dolari. “Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”, penultimul film al francizei, care prezintă aventurile periculoase prin care trec Hermione, Harry şi Ron - Emma Watson, Daniel Radcliffe, respectiv Rupert Grint - în încercarea lor de a distruge Horcruxurile, cheia nemuririi Lordului Voldemort, a coborât de pe poziţia a patra pe locul al nouălea, cu încasări de 4,8 milioane de dolari.

Filmul de acţiune “Unstopabble”, regizat de Tony Scott şi avându-l pe Denzel Washington în rolul principal, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 1,8 milioane de dolari.