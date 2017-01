Tiberiu Nițu, supus lui Kovesi „pentru eternitate”

12:23:27 / 24 August 2014

Corb la corb nu-si scoate ochii

Iata cum corb la corb nu-si scoate ochii s-au mai bine zis Mafiopt pe Mafiot se apara., Nitu cat si Cazanciuc sunt doi indivizi CRESCUTI si EDUCATE de Kiovesi cum trebue sa traduca in viata Sarcinile ,Ideila si ODINELE ABERANMTE ale Schizofrenicului Tr.Basescu sa SUBORDONEZE IN TOTALITATE SISTEMUL JUDICIAR -REFORMAT - timp de 10 ani ,din an in an de acest comandant de VAPOARE DISPARUTE in insula BERMUNDE. Cred ca vom avea SOLUTII JUDICIARE NORMALE asa cum se clameaza in Democratia Capitalista incepand deabia dupa ce Basescu merge pentru 20 de ani in VIZITA LA JILAVA, iar Kiovesi, Nitu, Moraru si Zegrean alaturi de M. Macovei vor fi inlaturati si trasi la raspundere pentru incalcarea FLAGRANTA a CONSTITUTIEI care a condus ca timp de 10 ani de guvernare basasciana sa se produca cel maiCHINUITOR GENOCID asupra poporului roman,. Toate acestea se pot realiza numai in momentul in care CONDUCATORII dovedesc DEMNITATE, PATRIOTISM, ONOARE si INDEPENDENTA fata de SFATUITORII AMERICANI care ne indruma mereu numai in URA, DISPRET si DEFAVOARE de 24 ani cand TRADATORII s-au INCHINAT MERCENARILOR AMERICANI si fac politica lor, Rusine, P. Roman , I. Ikiescu, Stanculescu, Basescu, Macovei si toate COZILE de TOPOR care dorm pe saltele de Euro si dolati, iar PLEBEA ,cei care ii voteaza sii pune in frunte, nu au cu ce sa-si cumpere o bucatica de paine, fiind fugariti de DICTATORUL SI TIRANUL BASESCU peste hotare pentru o bucata de paine.,Trezeste-te popor Roman!!!!!!!