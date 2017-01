Tibor Selymes este istorie pentru Săgeata Năvodari

Antrenorul Tibor Selymes şi-a încheiat, ieri, colaborarea cu formaţia Săgeata Năvodari, contractul fiind reziliat pe cale amiabilă. Decizia de încetare a raporturilor contractuale a fost luată după ce formaţia constănţeană a suferit o nouă umilinţă în Liga 1 la fotbal, 1-6, în deplasare, cu CFR Cluj, în etapa a 17-a a campionatului, ultima a turului. Chiar dacă managerul Aurelian Băbuţan a declarat că Selymes ar fi avut o clauză de reziliere de 20.000 euro, antrenorul a decis să nu o încaseze, dorind doar plata restanţelor financiare pe ultimele două luni. „Selymes a fost un mare jucător al României şi am dorit să ne despărţim pe cale amiabilă. A avut şi o clauză de reziliere de 20.000 de euro, dar pe care nu a dorit să o încaseze. El a plecat cu întreg staff-ul, secundul Gabriel Manu, antrenorul cu portarii Laszlo Gendor şi preparatorul fizic Marius Marinău. Interimatul în ultimele două etape din acest an va fi asigurat de Gheorghe Butoiu. Conducerea clubului îi mulţumeşte antrenorului Tibor Selymes pentru tot ce a făcut la Săgeata, fiind primul tehnician din istoria clubului în Liga 1”, a declarat Aurelian Băbuţan. Managerul năvodărenilor consideră că nu doar Selymes este vinovat pentru situaţia echipei, aflată pe locul 15, cu 15 puncte, după încheierea turului, cu 37 de goluri primite (n.r. - cea mai slabă defensivă din campionat).

„Toată lumea este vinovată, nu doar antrenorul şi jucătorii. Cred că asta ne este, însă, şi valoarea. Am avut însă şi ghinion în unele partide: la Braşov am fost egalaţi în prelungiri, cu Dinamo meritam un egal, la fel şi cu Timişoara, şi au mai fost şi alte partide, dar, din păcate, punctele sunt la alţii”, a afirmat Băbuţan. Pentru ultimele două etape de disputat din acest an, cu Gaz Metan Mediaş (în deplasare, luni, 16 decembrie, ora 17.30, în direct la Digi Sport 1) şi cu FC Braşov (acasă, joi, 19 decembrie, ora 16.00, Digi Sport 1), Săgeata îşi propune cel puţin trei puncte. „Mă interesează în special partida cu Braşovul, pentru că suntem în luptă directă pentru evitarea ultimelor locuri. Cu siguranţă că vom merge să luptăm şi la Mediaş şi ar fi foarte bine dacă am pleca neînvinşi de acolo”, a mai spus Băbuţan.