Tichete cadou şi de vacanţă, în limita bugetului!

După ce surse guvernamentale declaraseră, vineri, că Guvernul va interzice acordarea de tichete de vacanţă şi tichete cadou, autoritatea revine şi, după întîlnirea de sîmbătă, cu reprezentanţii sindicaliştilor, anunţă că instituţiile publice vor putea acorda angajaţilor respectivele tichete, dar numai cu condiţia încadrării în cheltuielile aprobate cu această destinaţie. În ceea ce priveşte autorităţile locale, acestea vor acorda tichetele numai din veniturile proprii. Amintim că interdicţia fusese extinsă pînă la sfîrşitul acestui an şi că era deja inclusă într-un proiect de ordonanţă de urgenţă (OUG). Sistarea tichetelor a nemulţumit sindicatele, care au anunţat că vor lua atitudine. „La solicitarea noastră, au fost introduse tichetele de vacanţă şi tichetele cadou. Toate instituţiile publice pot să acorde tichete în cursul anului, respectînd prevederile bugetare ale fiecărei instituţii”, a declarat preşedintele Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR) - Frăţia, Marius Petcu, la finalul discuţiilor. Surse din Ministerul Turismului declarau, tot vineri, că ministrul de resort, Elena Udrea, va propune în şedinţa Guvernului de săptămîna viitoare ca decizia de acordare a tichetelor de vacanţă să aparţină fiecărei instituţii publice, în funcţie de resursele bugetare. Astfel, ordonanţa Guvernului, aflată în vigoare, prevede că instituţiile din sectorul bugetar pot emite tichete de vacanţă, cu valori nominale de 10, 20, 30, 40 şi 50 lei, urmînd să plătească unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanţă contravaloarea acestora, după prestarea serviciilor de turism. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de tichete de vacanţă este contravaloarea a şase salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Legea prevede că angajatul care a beneficiat de tichete de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului respectiv sau de bilete de odihnă. Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanţă acordate de către angajator sînt deductibile la calculul impozitului pe profit şi se deduc din baza impozabilă în cazul microintreprinderilor care au optat pentru plata impozitului pe profit. Guvernul estima la acel moment că în 2009 aproximativ 100.000 de angajaţi ar putea beneficia de tichete de vacanţă, iar scutirile la impozite prevăzute de lege ar putea diminua cu 35.992.800 lei încasările la bugetul de stat.

Bugetarii cu salarii mici şi mijlocii, indexare cu 5%?

Petcu a spus că bugetarii cu salarii mici şi medii ar putea primi o indexare de 5% la salariu în 2009, dar precizează că procentul este “negociabil” din punctul de vedere al sindicatelor. Salariile care vor fi indexate sînt, din punctul de vedere al Executivului, cele de 1.000 - 1.200 de lei, dar sindicatele au cerut ca plafonul luat în calcul să fie salariul mediu net, a precizat Petcu. Ministrul Finanţelor a spus, în cadrul discuţiilor, că nu respinge ideea majorărilor salariale dacă, la începutul lunii mai, va constata că toate măsurile iniţiate de Guvern “au produs efecte”, potrivit preşedintelui CNSLR Frăţia. OUG care reglementează măsurile financiare şi fiscale luate de Guvern trebuie să fie aprobată pînă în 4 mai şi de Executiv şi de Parlament, a mai spus el. “Termenul de 4 mai este important pentru noi pentru că premierul a declarat că, după ce va fi aprobată această OUG şi după ce alte măsuri precum interzicerea cumulării pensiei cu salariul şi fondul de solidaritate vor fi aplicabile, atunci vom putea discuta şi despre majorări salariale”, a spus liderul sindical.

Economii drastice

În textul noii OUG, prezentată sîmbătă sindicatelor, este introdusă şi contribuţia de 90% aplicabilă diferenţei dintre salariile şi pensiile obţinute de la stat şi suma reprezentînd indemnizaţia netă a preşedintelui României. În ceea ce priveşte pensiile, liderul sindical a spus că acestea vor fi indexate cu rata inflaţiei, iar legea pensiilor trebuie finalizată pînă la 31 decembrie 2009. Preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu, a declarat că ordonatorilor de credite li s-au micşorat cheltuielile salariale, prin urmare aceştia trebuie să înainteze Ministerului Finanţelor, în 15 zile, soluţiile identificate pentru acoperirea deficitului - prin măsuri care să ducă la economii - urmînd ca la începutul lunii mai să aibă loc o nouă discuţie pentru a stabili care sînt economiile făcute. El a precizat că, potrivit înţelegerii cu FMI, 50% din economii vor fi direcţionate către cheltuielile de personal, iar 50% către investiţii. Hossu a arătat că discuţia de fond va avea loc astăzi, în prezenţa patronatelor.