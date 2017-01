Tichete de bicicletă, o idee bună! Valoarea de 10 lei însă...

Președintele UNPR, deputatul Valeriu Steriu, a depus marți în Parlament un proiect de lege privind acordarea de tichete valorice de către angajatori pentru a încuraja folosirea bicicletei pentru deplasările între domiciliu şi locul de muncă, precum şi pentru deplasările în interes de serviciu. Angajatorii ar putea acorda angajaților subvenții sub forma unor tichete de bicicletă (tichete valorice pentru achiziționarea bicicletelor), o dată la trei ani, valoarea maximă a subvenţiei fiind de 1.500 lei, potrivit unui comunicat de presă al UNPR. Aceste tichete vor putea fi utilizate atât pentru achiziționarea de biciclete, dar și pentru accesorii, piese de schimb, unelte și produse de întreținere sau echipamentul pe care îl poartă ciclistul.

Totodată, liderul UNPR vrea ca angajatorii să poată acorda indemnizaţii pentru mersul pe bicicletă angajaților care utilizează acest mijloc de transport pentru a se deplasa la locul de muncă sau pentru deplasările în interes de serviciu. Această indemnizaţie este acordată tot sub forma tichetelor de bicicletă, într-o limită anuală de 300 lei, pentru o valoare de 0,33 lei/kilometru. Angajatorii au libertatea de a defini, după consultarea angajaţilor vizaţi, lista documentelor justificative necesare acordării indemnizaţiei şi frecvenţa prezentării acestora. ''Ideea acestui proiect se datorează uneia dintre cele mai vechi pasiuni ale mele: mersul pe bicicletă. Țin minte și acum bicicleta pe care am învățat să merg, era o frumoasă cursieră albastră. Am folosit bicicleta ca mijloc de deplasare încă din liceu și am continuat să o folosesc și atunci când eram student, în facultate. Chiar și acum utilizez bicicleta inclusiv pentru a mă deplasa spre Parlament și am toate motivele pentru a face această alegere: mă antrenez, ajung mai repede și chiar reușesc să contribui la reducerea noxelor. Cu ajutorul acestei legi, îmi propun să conving un segment important din mediul urban să-mi urmeze exemplul și cred că astfel am produce o schimbare importantă la nivelul traficului din marile orașe. Ar fi un mic pas al fiecăruia dintre noi pentru o schimbare mare, în bine, la nivelul comunităților în care trăim. Și ca să mă fac mai bine înțeles, mesajul meu pentru tânăra generație este: Keep calm and ride a bike!", a declarat deputatul Valeriu Steriu, potrivit sursei citate.

Legea se inspiră din inițiative similare implementate de mai multe state UE pentru încurajarea cumpărării unei biciclete în vederea efectuării traseului domiciliu-loc de munca-domiciliu (Olanda, Irlanda, Regatul Unit – cu celebrul program Cycle to work din 1999) şi pentru deplasările în interes profesional (Olanda, Belgia, Regatul Unit, Austria), prin aşa-numitele indemnizaţii de kilometraj pentru bicicletă. Franța este unul dintre statele europene care la rândul său încurajează folosirea bicicletei pentru deplasările în interes de serviciu. "Prezenta propunere vizează stimularea utilizării bicicletei pentru deplasările cotidiene în România, în primul rând pe traseul domiciliu-loc de muncă-domiciliu şi pentru deplasările în scop profesional şi își propune să crească totodată presiunea pentru crearea infrastructurii fizice necesare ciclismului. Cnform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 15 minute petrecute pe bicicletă pe zi pot creşte durata de viaţă cu până la 7 ani. Utilizarea pe scară largă a bicicletei pentru deplasările cotidiene, începând cu cele între domiciliu şi locul de muncă, reduce mortalitatea şi aduce o îmbunătăţire substanţială a stării de sănătate a populaţiei, care se traduce şi printr-o reducere a cheltuielilor publice de sănătate şi prin creşterea productivităţii. Legea introduce o nouă formă de tichete valorice – tichetele de bicicletă. Asemănător tichetelor de masă sau tichetelor cadou, tichetele de bicicletă sunt acordate de angajatori angajaţilor pentru a stimula folosirea de către aceştia a bicicletei pentru deplasările între domiciliu şi locul de muncă, precum şi pentru deplasările în interes de serviciu", se mai arată în comunicatul UNPR.

CUM POT FI FOLOSITE TICHETELE DE BICICLETĂ

Sumele corespunzătoare tichetelor de bicicletă se încadrează în categoria cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitată. Tichetele de bicicletă sunt emise de unităţi autorizate de către Ministerul Finanţelor Publice, instituţie care stabileşte şi criteriile de acordare a autorizaţiei de funcţionare. Tichetele de bicicletă pot fi utilizate în magazinele specializate în vânzarea bicicletelor, a echipamentului de ciclism sau în furnizarea serviciilor de întreținere, numite unităţi afiliate, cu care unitățile emitente contractează serviciile respective. Normele metodologice de punere în aplicare a legii vor stabili atât valoarea unui tichet de bicicletă – 10 lei sau multiplu de 10 lei, de exemplu – precum şi lista tipurilor de bicicletă, a echipamentului şi serviciilor eligibile.

Termenul «bicicletă», în accepțiunea inițiatorului acestui proiect, ar trebui înţeles în sens larg pentru a include, alături de bicicletele tradiţionale sau electrice, şi monociclurile, tricicletele, trotinetele, cu sau fără asistenţă electrică, vehiculele de tip «half-bike» și «segway».