Tichete online pentru concertul Sting

Biletele pentru concertul pe care fostul solist al trupei The Police, Sting, îl va susţine, pe 6 iunie, în Piaţa Constituţiei din capitală, pot fi achiziţionate din magazinele Diverta din toată ţara sau online, de pe site-ul myticket.ro. În funcţie de distanţa faţă de scenă, sunt disponibile patru categorii de bilete: 395 lei - Golden VIP (cu loc pe scaun), 295 lei - Tribuna VIP, 195 lei - Gazon A şi 135 lei - Gazon B. Concertul de la Bucureşti al artistului britanic este organizat de Emagic.

După nenumărate concerte sold-out susţinute în America de Nord, Europa şi Australia, Sting, acompaniat de un band şi o orchestră simfonică, îşi va prelungi turneul mondial \"Symphonicity\", vara aceasta, cu noi show-uri în Franţa, Germania, Italia şi Europa de Est. Show-ul de la Bucureşti îl prezintă pe solist într-un aspect inedit: acesta va interpreta cele mai cunoscute hituri din cariera sa, într-o nouă versiune, reorchestrate pentru aranjament simfonic. Selecţia de piese reinterpretate cuprinde melodii celebre din perioada petrecută de artist alături de trupa The Police - \"Every Little Thing She Does Is Magic\", \"Roxanne\", \"Next to You\" şi \"Every Breath You Take\" - dar şi piese celebre ce definesc solida carieră solo - \"Englishman in New York\", \"Fragile\", \"Russians\", \"If I Ever Lose My Faith in You\", \"Fields of Gold\" şi \"Desert Rose\". Sting va fi acompaniat pe scenă de un grup de muzicieni de succes: Dominic Miller (chitară), Rhani Krija (percuţie), Jo Lawry (voce) şi Ira Coleman (bass).