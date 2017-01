Tichete sociale pentru mii de nevoiaşi

08:31:17 / 07 Aprilie 2014

Marinimie

Avem un primar marinimos si empatic cu suferinta. 2800 de familii primesc câte un tichet de 50 la fiecare alegeri. Adică 12,5 lei de persoana(4 in familie), 10 lei(5 in familie), 8,33 lei(6 in familie). Bun băiat Marian !!!