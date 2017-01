Tichetele de vacanţă aduc bani la buget

Introducerea tichetelor de vacanţă va aduce un supliment de aproape 36 de milioane de lei la bugetul de stat în 2009, urmînd ca valoarea acestuia să crească pînă la 285 milioane lei în 2013, se arată în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă prin care au fost aprobate tichetele de vacanţă. „Vor fi acordate 100.000 de tichete de vacanţă în 2009, 400.000, respectiv 700.000 în 2010 şi 2011, urmînd ca în fiecare din intervalul 2012 şi 2013 să fie acordate cîte un milion de tichete de vacanţă”, potrivit Ministerul Turismului. Astfel, din calculele ministerului, prin introducerea tichetelor de vacanţă, angajatorii vor fi scutiţi de plata unor impozite care ar cumula 81 de milioane de lei în 2009, urmînd ca valoarea să crească progresiv şi să ajungă în 2013 la 3,57 miliarde de lei. Pe de altă parte, statul nu va mai încasa, din impozite pe venituri asimilate salariilor, odată cu introducerea tichetelor, o sumă de 28 de milioane de lei în 2009 şi de 571,2 milioane lei în anul 2013. În acelaşi timp, însă, statul va încasa TVA aferent sumei de 180 de milioane de lei, care reprezintă valoarea servicii turistice suplimentare provenite din tichetele de vacanţă, plus un impozit pe profitul din suplimentarea valorii încasărilor. Acestor cîştiguri li se adaugă, potrivit Ministerului Turismului, crearea a 10.000 de noi locuri de muncă în industrie, pentru care angajatorii vor contribui la bugetul de stat cu 67 de milioane de lei. În final, din calculele ministerului, statul va cîştiga de pe urma introducerii tichetelor de vacanţă aproape 36 de milioane de lei în 2009, 43,5 milioane de lei în 2010 şi peste 200 milioane de lei în 2011, 2012 şi 2013. Tichetele de vacanţă, introduse de Guvern începînd cu acest an, printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată la jumătatea lunii februarie, pot fi acordate doar de către angajatorii care în anul fiscal anterior au obţinut profit. Tichetele de vacanţă vor avea o valoare stabilită în limita a şase salarii minime brute pe economie. Cîştigul minim pe economie este în prezent de 600 de lei. Ele vor putea fi acordate de către angajatori în limita bugetului, pentru persoane încadrate cu contract individual de muncă. Tichetele vor fi acordate sub forma unui bon nominal, prin intermediul unităţilor emitente avizate de Ministerul Finanţelor, şi vor putea fi folosite doar de către persoanele ale căror nume sînt înscrise pe bilet. Tichetele de vacanţă sînt bilete de valoare, cu valori nominale cuprinse între 10 şi 50 lei, integral suportate de către angajator, şi se pot folosi doar pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în unităţile turistice avizate de Ministerul Turismului. Tichetele au termen de valabilitate de un an de la data emiterii, iar contravaloarea acestora nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial.