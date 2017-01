Tichetele de vacanţă, de două ori mai scumpe decît bugetul Ministerului IMM-urilor

Introducerea tichetelor de vacanţă este binevenită, dar încalcă angajamentul Guvernului de a reduce cheltuielile bugetare, susţin reprezentanţii firmelor mici şi mijlocii, care propun totodată ca angajaţii care primesc aceste facilităţi să acopere 15-20% din costurile pachetului turistic. „Nu ştim dacă este necesară creşterea cheltuielilor bugetare doar pentru a ajuta firmele din domeniul turismului. Introducerea tichetelor de masă presupune un efort bugetar de 0,35% din PIB, care înseamnă aproape dublul sumei care a fost alocată Ministerului IMM-urilor pentru susţinerea tuturor firmelor mici şi mijlocii”, a declarat, vineri, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. El a arătat că este mai importantă susţinerea în ansamblu a IMM-urilor decît a celor din turism. “Dacă se dorea să se sprijine turismul, în primul rînd ar fi trebuit să se facă investiţii în infrastructură. De asemenea, efectul estimat al fiscalizării unei părţi din activitatea din domeniului turistic nu este realist, în contextul în care programul se aplică exclusiv operatorilor economici autorizaţi de Ministerul Turismului, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care acceptă tichete de vacanţă ca modalitate de plată”, a afirmat Nicolescu. Pe de altă parte, reprezentanţii IMM-urilor solicită reglementarea posibilităţii completării contravalorii pachetului turistic cu sume achitate direct de salariat. “Dacă angajatorii fac un efort, ar trebui să contribuie şi salariaţii. Nu mi se pare normal să suporte doar angajatorii aceste cheltuieli, ar trebui să aibă şi angajaţii o contribuţie de 15-20%”, a mai spus Nicolescu. În plus, firmele private mici şi mijlocii solicită ca, pentru sectorul bugetar, acordarea tichetelor să fie condiţionată de existenţa unor venituri proprii, fără afectarea alocaţiilor bugetare şi fără grevarea cu alte sarcini fiscale sau taxe nefiscale a mediului de afaceri. Tichetele de vacanţă, introduse de Guvern începînd cu acest an, printr-o ordonanţă de urgenţă aprobată la jumătatea lunii februarie, pot fi acordate doar de către angajatorii care în anul fiscal anterior au obţinut profit. Ele vor avea o valoare stabilită în limita a şase salarii minime brute pe economie. Cîştigul minim pe economie este, în prezent, de 600 de lei. Tichetele sînt bilete de valoare, cu valori nominale cuprinse între 10 şi 50 lei, integral suportate de către angajator, şi se pot folosi doar pentru achiziţionarea de pachete de servicii turistice în unităţile turistice avizate de Ministerul Turismului. Tichetele au termen de valabilitate de un an de la data emiterii, iar contravaloarea acestora nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial. Tichetele de vacanţă pot fi acordate de către instituţiile din sectorul bugetar, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţi comerciale la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă.