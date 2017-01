Tico Torres, operat de urgenţă

Tico Torres, toboşarul trupei Bon Jovi, a suportat o a doua intervenţie chirurgicală în regim de urgenţă, la mai puţin de două săptămâni după ce fusese operat de apendicită. Muzicianul american, în vârstă de 59 de ani, a fost transportat la spital pe 20 septembrie, întrucât acuza dureri foarte mari în zona abdominală. Tico Torres a fost operat la vezica biliară, în regim de urgenţă, potrivit site-ului trupei Bon Jovi. Din acest motiv, formaţia americană a urcat pe scenă duminică seară, la Rock in Rio Festival din Rio de Janeiro, Brazilia, fără Tico Torres, unul din membrii ei de bază. Acesta va fi înlocuit de toboşarul Rich Scannella pentru următoarele concerte pe care grupul Bon Jovi le are programate în turneul său mondial, intitulat „Because We Can“. Turneul a debutat în SUA, în luna februarie, şi a continuat în luna mai în Europa, marcând împlinirea a 30 de ani de activitate concertistică a trupei Bon Jovi.

Trupa Bon Jovi a cântat la Bucureşti în vara anului 2011. De-a lungul anilor, formaţia a vândut peste 120 de milioane de albume în lumea întreagă. Cele mai cunoscute albume semnate Bon Jovi sunt „Slippery When Wet” (1986), „New Jersey” (1988) şi „Keep the Faith” (1992). Cel mai recent material discografic al trupei este albumul „What About Now”, lansat în SUA, pe 12 martie. Trupa este formată din Jon Bon Jovi (voce, chitară), Richie Sambora (chitară, backing vocals), Tico Torres (tobe, percuţie), David Bryan (clape, pian, backing vocals) şi Hugh McDonald (bas, backing vocals).