TIFF 2014 a început la Cluj

Vedete pe covorul roşu, aplauze şi multe filme bune. Festivalul Internaţional de Film Transilvania a început cu pelicula „Philomena", dar şi cu promisiuni că la ediţia din acest an vor fi prezentate mai multe creaţii cinematografice decât oricând. În plus, la TIFF 2014, va fi promovată intens campania „Salvaţi Marele Ecran”, care îşi propune să oprească dispariţia sălilor de cinema din România. „Philomena”, pelicula care a dechis ediţia din acest an a TIFF, a obţinut patru nominalizări la Oscar şi premiul pentru cel mai bun scenariu la Festivalul de la Veneţia. Filmul este bazat pe o poveste reală şi, din păcate, nu va rula în România decât la TIFF, unde a fost primit excelent de către spectatori. Tot cu aplauze a fost întâmpinat şi regizorul francez Nicholas Filibert, cunoscut în special pentru documentarele vizionate, de-a lungul timpului, de 4 milioane de spectatori. România o are în juriul festivalului pe Cristina Flutur, câştigătoare a premiului pentru cea mai bună interpetare la Cannes, în urmă cu doi ani. Ediţia din acest an a TIFF îşi mai propune ceva: oprirea dispariţiei cinematografelor româneşti şi crearea unei reţele de săli moderne în toate oraşele mari. Demersul face parte din campania „Salvaţi Marele Ecran!". Festivalul Internaţional de Film Transilvania este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi Asociaţia pentru Film şi Cultură Urbană. Anul acesta, TIFF Cluj-Napoca va avea loc între 30 mai şi 8 iunie, TIFF Bucureşti va avea loc între 10 şi 19 iunie, iar TIFF Sibiu, între 25 şi 29 iunie.