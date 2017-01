Ţigara electronică poate fi de 15 ori mai toxică decât ţigaretele clasice

Vaporii care conţin nicotină produşi de ţigările electronice pot duce la formarea formaldehidei, o substanţă cancerigenă care face ca aceste dispozitive să fie de cinci până la cincisprezece ori mai toxice decât ţigările clasice, potrivit unui studiu american publicat ieri, transmite AFP. "Am constatat că în timpul procesului de vaporizare care are loc în ţigările electronice se poate forma formaldehidă", au scris cercetătorii de la Portland State University, din Oregon, nord-estul Statelor Unite ale Americii, într-un articol publicat în cea mai recentă ediţie a revistei New England Journal of Medicine (NEJM). Oamenii de ştiinţă au folosit o maşină de "inhalare" a vaporilor produşi de ţigările electronice, la voltaje scăzute şi ridicate, pentru a afla cum se formează formaldehida, un agent cancerigen cunoscut, din substanţele chimice de aromatizare, propilenglicol şi glicerină. Savanţii nu au descoperit formaldehidă atunci când ţigara electronică, funcţionând la un voltaj scăzut (3,3 volţi), încălzea în mod normal lichidul care se găseşte în rezervorul ei. Aceste dispozitive folosesc o rezistenţă electrică, alimentată de o baterie, pentru a produce căldura necesară. Dar atunci când lichidul era încălzit mult mai mult (rezistenţa folosind o tensiune electrică de 5 volţi), nivelul de formaldehidă care se forma era mult mai ridicat decât cel care apare în cazul ţigărilor obişnuite. Astfel, un utilizator de ţigări electronice care inhalează zilnic echivalentul a trei mililitri din acest lichid încălzit la maximum absoarbe aproximativ 14 miligrame de formaldehidă. Comparativ, o persoană care fumează un pachet de ţigări pe zi absoarbe circa trei miligrame din acest agent cancerigen. Pe termen lung, inhalarea zilnică a 14 miligrame (+ sau - circa trei miligrame) din această substanţă nocivă poate multiplica de 5 până la 15 ori riscul de cancer, potrivit studiilor precedente. Peter Hajek, directorul secţiei care se ocupă de tabagism din cadrul Facultăţii de medicină şi stomatologie din Londra, consideră că acest studiu nu reflectă realitatea. "Atunci când utilizatorii de ţigări electronice supraîncălzesc lichidul, acesta capătă un gust acru, neplăcut, ceea ce utilizatorii evită să facă", a explicat Hajek într-un comunicat.