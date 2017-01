Ţigareta electronică este toxică!

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) avertizează asupra pericolului pe care îl prezintă ţigareta electronică, fabricată în China, care poate fi foarte toxică, a precizat directorul campaniei anti-fumat al OMS, dr. Douglas Bettcher. „Aditivii prezenţi în acest produs pot fi foarte toxici, iar produsul nu a fost supus niciunui studiu toxicologic sau clinic care să îi demonstreze eficacitatea”, a afirmat dr. Bettcher. OMS se opune comercializării ţigării electronice şi pentru că fabricanţii acesteia s-au folosit de numele şi logo-ul organizaţiei pe site-urile de internet, pe ambalaje şi în campaniile publicitare de prezentare a produsului ca fiind eficient împotriva dependenţei de tutun. În Franţa, Direcţia Generală de Sănătate şi Agenţia Medicamentului au avertizat că ţigaretele electronice pot conţine substanţe chimice, precum propilen glicol (o substanţă iritantă) sau derivate terpenice, care pot avea efecte negative în cazul în care utilizatorul ţigării are antecedente de epilepsie. „Este total fals să pretinzi că ţigareta electronică este un tratament pentru o persoană care vrea să se lase de fumat. Dacă producătorii ţigaretei electronice vor să îi ajute pe fumători să se lase, ar trebui să facă o serie de studii clinice şi analize de toxicitate, pentru a respecta cadrul regulamentar”, a subliniat directorul campaniei anti-fumat al OMS, adăugînd că a trimis companiei producătoare a ţigaretei electronice scrisori prin care îi cere retragerea imediată a numelui şi logo-ului organizaţiei de pe toate materialele promoţionale. “Departe de a fi un instrument util de luptă contra fumatului, ţigareta electronică poate fi utilizată de fumători pentru a se obişnui cu interdicţia fumatului în baruri, restaurante şi alte locuri publice”, a concluzionat dr. Bettcher. Amintim că ţigareta electronică a fost inventată în anul 2004 de o companie chineză şi nu are în compoziţia sa gudron sau dioxid de carbon, aşa cum au ţigările obişnuite. Ţigara nu scoate fum, ci doar nişte vapori care conţin nicotină şi esenţe aromatice pe care utilizatorul le inhalează. Ţigareta electronică este reprezentată de un tub alb, asemnător unei ţigări adevărate, care are un cartuş cu nicotină. Cînd utilizatorul trage din ţigară, cartuşul emană, fără ardere, vapori de nicotină, iar în capătul ţigării se aprinde o lumină roşie, pentru a mima arderea. Ţigareta este comercializată în mare parte pe internet, în China, Brazilia, Canada, Finlanda, Israel, Liban, Suedia şi Marea Britanie. Autorităţile sanitare turceşti sînt singurele care, pînă în prezent, s-au sesizat din cauza lipsei testului ştiinţific şi au suspendat vînzările ţigaretei.