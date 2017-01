Ţigări contrafăcute şi băuturi îndoite

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au demarat, marţi seara, o acţiune de amploare în Constanţa pentru a destructura o grupare specializată în comercializarea ţigărilor de contrabandă. În jurul orei 14.00, poliţiştii de frontieră, beneficiind de suportul tehnic şi informativ al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI), au descins în şapte locuinţe unde aveau informaţii că ar fi depozitate ţigări de contrabandă. Au fost confiscate 388.680 de ţigarete netimbrate, de diferite mărci, de provenienţă Republica Moldova, Ucraina şi din magazine duty-free, în valoare de aproximativ 200.000 lei. Totodată, poliţiştii de frontieră au găsit în timpul percheziţiilor şi 400 de sticle de alcool contrafăcut, în valoare de aproximativ 10.000 lei, precum şi 26.480 lei, bunuri care au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

MAŞINI CONFISCATE Totodată, oamenii legii au confiscat şi două autoturisme, un Volkswagen Passat şi o Dacie Logan, în valoare totală de 8.000 euro, dar şi un ansamblu rutier, compus din cap tractor şi semiremorcă, evaluat la 25.000 euro. „Tirul venise la Constanţa din zona Sucevei şi era încărcat cu ţigări de contrabandă. Marţi, în jurul orei 10.00, şoferul autotrenului a negociat cu unul dintre suspecţi preţul ţigărilor, iar în după-amiaza aceleiaşi zile i-a vândut acestuia, în zona Industrială, 80.000 de ţigarete. În timpul percheziţiei, am găsit ascunse în caroseria semiremorcii peste 264.000 de ţigarete. Iar în cabină erau alţi cinci saci cu ţigări. Referitor la alcoolul de contrabandă, am stabilit că suspecţii cumpărau de pe piaţă o marcă de băutură care se vinde ambalată în pet-uri de trei litri, pe care o vărsau în butoaie înmulţită cu apă. Băutura rezultată, cu o concentraţie de alcool de 11 grade în loc de 19 grade, era ambalată de suspecţi în pet-uri de aceeaşi marcă şi vândută la diverse baruri din judeţul Constanţa“, a declarat procurorul de caz Zarafina Puiu, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Anchetatorii au început urmărirea penală faţă de şase suspecţi, sub aspectul comiterii infracţiunilor de contrabandă cu ţigarete şi evaziune fiscală. Faţă de trei dintre aceştia, anchetatorii au cerut instanţei luarea măsurii arestării preventive.