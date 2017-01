Ţigări de contrabandă ascunse în pereţii unei nave

Nava „Stella M”, sub pavilion Panama, cu un echipaj format din 18 marinari români, a acostat, ieri, in jurul orei 10.00, în portul Constanţa, după un voiaj lung de trei luni. Conform documentelor de însoţire a mărfii, nava fusese încărcată în India cu şrot de soia. Cu ocazia efectuării formalităţilor pentru intrarea în ţară, dar şi în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au efectuat un control amănunţit al navei, în urma căruia au fost descoperite, ascunse în spatele unor pereţi falşi, 22.880 de pachete cu ţigări mărcile LM şi Marlboro, în valoare totală de 35 de mii de euro. Echipele de control au descoperit încărcătura ilegală camuflată în trei locaţii diferite: într-o magazie cu pereţi falşi, în spatele unor camere frigorifice şi într-o butelie nefuncţională de aer comprimat. Comandantul navei, Laurenţiu Mihăiţă, a negat că avea cunoştinţă despre existenţa ţigărilor de contrabandă. Analiza tutunului a atestat însă că marfa provine din Asia de Sud. Ţigările au fost ridicate în vederea confiscării şi depuse la camera de corpuri delicte a Poliţiei de Frontieră Constanţa, iar comandantul navei este cercetat sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de tentativă de contrabandă şi depunere de acte nereale la autoritatea vamală