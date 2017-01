Ţigări de contrabandă pe navă

Poliţiştii de frontieră au găsit la bordul unei nave, în timpul unui control efectuat la intrarea în ţară, câteva mii de ţigarete de contrabandă. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că duminica trecută, în jurul orei 14.00, poliţiştii de frontieră, împreună cu lucrătorii vamali, au controlat o navă sub pavilion Panama, sosită din Ucraina în Portul Constanţa, cu un echipaj format din 17 marinari. În urma unor informaţii, oamenii legii au făcut verificări amănunţite şi au descoperit în spaţiul punţii de comandă 720 de pachete de ţigări. Din cercetările efectuate la bordul navei, poliţiştii de frontieră au stabilit că acestea îi aparţin unui marinar sirian de 36 de ani. Ţigaretele, cu o valoare de aproximativ 7.200 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pe numele marinarului sirian sub aspectul comiterii infracţiunii de contrabandă. Investigaţiile în acest dosar sunt continuate de oamenii legii sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.