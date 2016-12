Poliţiştii de frontieră constănţeni au descoperit, în urma unei razii, 12.600 de pachete de ţigări nedeclarate, ascunse la bordul a două nave sub pavilion Panama, respectiv Cambodgia. Oamenii legii spun că ţigările, a căror valoare a fost estimată la suma totală de 3.080 de lei, au fost găsite în cabinele marinarilor şi confiscate de autorităţile vamale. Acestea au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de câte 3.000 de lei pentru comandanţii celor două vase, “Al zahareea”, sub pavilion Cambodgia, şi “Cyclopus”, sub pavilion Panama, în conformitate cu Regulamentul vamal nr. 707/ 2006. Oamenii legii continuă acţiunile pe linia combaterii contrabandei cu ţigări. (R.M)