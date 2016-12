Tigrul românesc miorlăie spre Europa

Analiştii străini se minunează de creşterea economică peste aşteptări a României (3,5% în 2013, respectiv 5,2% în trimestrul IV al anului precedent), anunţată vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS), spunând că „iese din contextul european, fiind comparabilă cu cea a statelor emergente din Asia şi Africa“. Jurnalistul britanic Andrew MacDowall notează, pe un blog al cotidianului „Financial Times“, că până şi inflaţia din România, „una dintre cele mai serioase temeri, a scăzut, în ianuarie, la minimul istoric de 1,1%“. Sub titlul „Un nou tigru?“, MacDowall spune că datele Statisticii arată o Românie „cu o creştere mult peste media europeană, de 2,8%“: „Printre factorii determinanţi se numără exporturile şi anul agricol foarte bun. Cu toate acestea, este un pic prea devreme pentru a sărbători - încrederea consumatorilor este încă fragilă, iar alegerile prezidenţiale şi europarlamentare din acest an ar putea provoca îngrijorări în pieţe. România nu-i chiar tigrul Europei de Est, dar performanţa din 2013 stârneşte optimism“. Autorul aminteşte şi de emisiunea de bonduri în dolari din ianuarie, când investitorii străini au cumpărat titluri de 2 miliarde dolari, cu scadenţă la 30 de ani, semn că lumea financiară are încredere în consolidarea fiscală a României. Britanicul nu face însă odă partidului, ci trage şi câteva semnale de alarmă - şomajul a scăzut în 2012, dar a crescut în 2013, numărul insolvenţelor a avansat, procentul creditelor neperformante a urcat uşor, ţinta iniţială de deficit a fost ratată, consumul a stagnat, iar sectorul privat s-a contractat.