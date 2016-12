Tilda Swinton a dormit într-un cub de sticlă

Actriţa scoţiană Tilda Swinton a uimit vizitatorii celebrului Museum of Modern Art (MoMA) din New York, când a participat la “The Maybe”, ce o prezintă pe artistă dormind într-un cub de sticlă. Tilda Swinton a apărut sâmbătă, în premieră, în proiect, dar aceasta nu va fi singura dată când actriţa va dormi la MoMA. Va participa de câteva ori la acest proiect, la date care nu vor fi anunţate anterior, până la finele anului. “Personalul muzeului nu ştie când actriţa vine să participe la proiect decât în ziua respectivă. Dar astăzi este aici toată ziua. Tot ce se află în cubul său de sticlă sunt câteva perne şi o carafă cu apă”, a declarat o sursă ce lucrează la MoMA. Locul şi data la care va fi prezentată instalaţia în MoMA variază.

Instalaţia-performance din care face parte Tilda Swinton este intitulată ”The Maybe” şi a fost prezentată pentru prima dată la Londra, în 1995, la The Serpentine Gallery. Tilda Swinton a conceput performance-ul şi a apelat la artista Cornelia Parker pentru realizarea instalaţiei. Actriţa a mai apărut cu acest proiect la Museo Barracco din Roma. Reprezentanţii acestui muzeu au declarat că unul din punctele esenţiale ale acestui proiect este necunoscuta din jurul datei la care se va petrece. ”O parte importantă a acestui proiect este faptul că nu există un program oficial, nu există nicio declaraţie a unui artist şi nicio declaraţie a muzeului care să completeze actul artistic efectiv şi nicio imagine care să promoveze actul artistic”, au explicat reprezentanţii Museo Baracco.

Tilda Swinton este una dintre cele mai talentate actriţe din generaţia ei. A primit numeroase premii la festivalurile internaţionale de film, culminând cu premiul Oscar din 2008, pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul avocatei din filmul ”Michael Clayton”. Tot în 2008 a înfiinţat, cofinanţat şi produs un festival de film în oraşul ei natal, Nairn, din Scoţia. Tilda Swinton şi-a făcut debutul pe marele ecran în 1986, în filmul ”Caravaggio”, regizat de Derek Jarman, care a primit Ursul de Argint în competiţia Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. A avut o strânsă colaborare artistică cu Derek Jarman, până la decesul acestuia, în 1994 şi a jucat în toate filmele sale. A scris scenariul şi coprodus filmul ”Derek”, dedicat memoriei cineastului, în regia lui Isaac Julien, pe care l-a prezentat la Berlinală în 2008, în cadrul secţiunii Panorama. Cel mai recent film al său este ”We Need to Talk about Kevin / Trebuie să vorbim despre Kevin” în regia lui Lynne Ramsay.