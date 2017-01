Tîlhărit de un proxenet

Un localnic din Cernavodă a apelat vineri noaptea numărul de urgenţă 112 după ce a fost victima unei tîlhării. Costel Vasiliu, de 36 ani, le-a spus oamenilor legii că după ce a plecat de la serviciu, în jurul orei 20.00, s-a dus la un prieten care locuieşte în satul Anghel Saligny unde a băut cu amicul său cîteva pahare de vin şi vreo trei sau patru beri, după care a plecat spre Cernavodă. Negăsind nici un fel de mijloc de transport, el a mers pe jos pînă la popasul Maria Giulia, situat pe drumul naţional 22C, unde spera să găsească un taxi care să îl ducă pînă în oraş. Pentru că nu a găsit nicio maşină care să-l ducă în Cernavodă, Vasiliu a mai băut ceva şi a plecat pe jos acasă. Bărbatul îşi aminteşte că, ajuns în apropierea podului de la intrarea în oraş, două persoane au strigat după el cerîndu-i să le dea telefonul mobil, pe care îl ţinea agăţat la gît. Cu toate că a încercat să scape rupînd-o la fugă, Costel a fost ajuns de unul dintre cei doi urmăritori care, l-a lovit cu o sticlă în cap. Victima le-a spus poliţiştilor că tîlharii l-au lăsat fără două milioane lei, actele de identitate, trei carduri bancare, un telefon mobil marca Siemens şi un lănţişor de argint. A doua zi, în urma cercetărilor efectuate, lucrătorii Poliţiei Cernavodă au reuşit să îi reţină pe cei doi tîlhari, Liviu Vasilică Niţă, de 21 ani, din Urziceni, şi Daniel C., de 13 ani, din localitate. Cei doi au spus că se aflau la popas pentru a bea o bere, cînd atenţia le-a fost atrasă de Costel, aflat într-o avansată stare de beţie şi cu bani în portofel. Ei l-au urmărit pe Vasiliu, l-au jefuit, iar apoi cei doi s-au despărţit, Daniel mergînd acasă la părinţi iar Liviu, împreună cu sora complicelui său, au plecat la Urziceni. Anchetatorii spun că Daniel este client vechi al Poliţiei Cernavodă din cauza nenumăratelor furturi comise de acesta. Chemat să asiste la audieri, tatăl băiatului a spus că nu are habar de preocupările copilului său, în schimb era la curent cu faptul că fiica lui se prostituează în parcarea popasului Maria Giulia avîndu-l ca proxenet pe nimeni altul decît Liviu Niţă. Acesta nu a recunoscut că ar fi "peştele" tinerei, susţinînd că fata este concubina lui de mai bine de doi ani. Niţă a fost reţinut şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare pentru tîlhărie, în timp ce Daniel, avînd doar 13 ani, nu poate fi pus sub învinuire.