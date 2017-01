Tîlhărit în propria casă

Sub protecţia unor cagule, doi bărbaţi a căror identităţi nu au putut fi stabilite deocamdată, i-au pus cuţitul la gît proprietarului unei gospodării din satul constănţean Tătaru şi i-au furat peste două mii de lei şi două telefoane mobile. Poliţiştii care anchetează cazul, spun că tîlhăria s-a petrecut în noaptea de sîmbătă spre duminică, la locuinţa familiei Chelan, din satul Tătaru. Localnicul Chelan Nurian, de 80 de ani, victima tîlhăriei, le-a declarat poliţiştilor că a fost luat prin surprindere de două persoane necunoscute cu feţele acoperite, care i-au pus cuţitul la gît şi, sub ameninţarea cu moartea, i-au cerut toţi banii pe care îi are. De frică să nu fie omorît, bătrînul le-a dat celor doi tîlhari agoniseala din ultima vreme, respectiv 2.100 lei şi două telefoane mobile. Poliţiştii au stabilit ulterior, că tîlharii au reuşit să pătrundă în gospodărie, după ce au forţat una dintre ferestrele casei. Oamenii legii se confruntă cu un caz dificil, cu autori necunoscuţi, fără martori, ceea ce îngreunează mersul anchetei..