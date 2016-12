Tim Burton, în „Ţara Minunilor pentru filme”

Regizorul american Tim Burton, care va fi preşedintele juriului competiţiei oficiale a Festivalului de Film de la Cannes, care se va desfăşlura în perioada 12-23 mai, este ferm convins că evenimentul de pe Croazetă este „o Ţară a Minunilor pentru filme”. Tim Burton a fost prezent la Paris atât pentru a fi decorat cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler, de către ministrul francez al Culturii, Frédéric Mitterrand, cât şi pentru a promova cel mai nou film al său, realizat 3D, „Alice în Ţara Minunilor”. „Sunt foarte moţionat. Pentru doi ani am stat într-un vid. N-am văzut niciun film, aşa că o asemenea numire este minunată, este o onoare. Şi este şi o coordonare minunată, pentru că acum am timpul să mă întorc la cinema. „Alice” a fost un film ciudat de făcut şi a ieşit ceva frumos. Sunt foarte fericit şi vreau să mă expun la noile experienţe care vin cu această numire. E ca o Ţară a Minunilor pentru filme”.

Regizorul american Tim Burton, în vârstă de 51 de ani, este cunoscut în lumea cinematografiei pentru estetica sa în care melancolia se îmbină cu fantezia, horror-ul gotic şi comedia, câteva personaje din creaţiile sale, precum Edward-Mâini de Foarfecă sau Sweeney Todd, un bărbier însetat de sânge, devenind legendare. Printre filmele regizate de Tim Burton pe parcursul a circa 25 de ani de carieră se numără „Batman Returns”/ “Batman revine” în 1989, „The Nightmare Before Christmas”/ “Coşmarul dinaintea Crăciunului” în 1993, „Sleepy Hollow”/ “Legenda călăreţului fără cap” în 1999, „Planet of the Apes”/ „Planeta maimuţelor” în 2001, „Big Fish”/ “Peştele cel mare” în 2003, „Charlie and the Chocolate Factory”/ “Charlie şi fabrica de ciocolată” în 2005. Recent, presa internaţională a scris că Tim Burton va realiza o versiune gotică a desenului animat „Sleeping Beauty”/ “Frumoasa din pădurea adormită”, dar şi un lungmetraj animat 3D inspirat de personajele din „The Adams Familly”/ “Familia Adams”.