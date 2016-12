Tim Burton o înşală pe Helena Bonham Carter?

Cineastul american Tim Burton este bănuit de o bună parte a presei britanice că îşi înşală partenera de viaţă, actriţa Helena Bonham Carter. Regizorul a fost surprins alături de o blondă misterioasă, pe care apoi a îmbrăţişat-o şi sărutat-o cu foc. Tim Burton şi blonda lui au văzut împreună la Londra filmul-cult horror „The Wicker Man”, în regia lui Robin Hardy, iar la despărţire au fost cât se poate de tandri în public. Au plecat separat, dar acest detaliu nu i-a convins pe fotoreporteri, care au dat alarma-n presă. Nu a fost de ajutor nici faptul că, a doua zi după publicarea fotografiilor, Helena Bonham Carter a apărut în public palidă, nemachiată şi mai aeriană decât de obicei, fiind taxată imediat: semne de tristeţe şi suferinţă. Actriţa a catalogat însă speculaţiile drept nonsens, fiind încă pe deplin încredinţată de loialitatea partenerului său.

Tim Burton şi Helena Bonham Carter sunt împreună de 12 ani. Au împreună doi copii, Billy, de zece ani, şi Nell, de şase ani. S-au întâlnit când au filmat împreună „Planet of the Apes / Planeta maimuţelor”, în 2001. Firi excentrice, cei doi nu au o relaţie convenţională, locuind fiecare în case diferite, dar vecine, unite printr-un spaţiu comun la parter. Noaptea, însă, fiecare se retrage în dormitorul din casa lui. Până acum, relaţia lor nu a părut niciodată să scârţâie. „Întotdeauna vine în vizită, ceea ce este foarte emoţionant. Este o idee minunată. Nu trebuie să faci compromisuri într-o relaţie sau să te simţi invadat”, declara actriţa britanică de 47 de ani despre aranjamentul imobiliar al relaţiei sale. Ultima dată au fost văzuţi în public împreună la gala „Save The Children“, din luna martie, şi nimic nu dădea de bănuit că ar fi avut probleme de cuplu. Helena Bonham Carter mai declara recent că a fost foarte norocoasă să-l întâlnească pe Tim Burton şi să aibă copii împreună cu el. „Este fermecător. Ducem o viaţă atât de frumoasă şi amuzantă. Tim este o mare descoperire. Sensibilităţile noastre merg foarte bine împreună. Este dinamic şi amuzant. Suntem suflete pereche”, spunea aceasta.

Tim Burton a fost căsătorit cu artista germană Lena Gieseke, pe care a părăsit-o pentru actriţa Lisa Marie, care a jucat în toate filmele făcute de regizor în perioada relaţiei lor, între anii 1992-2001. Aşa că nu este surprinzătoare tendinţa regizorului de a duce relaţiile sentimentale mai departe. Totuşi, se ştie că Tim Burton o pune pe Helena Bonham Carter să dea probe pentru rolurile din filmele sale şi este foarte atent să demonstreze că nu îşi distribuie actorii pe favoritisme. Nu s-ar zice, dată fiind şi colaborarea de lungă durată cu Johnny Depp. „Este favoritism inversat sau poate doar sadism”, glumea actriţa despre prezenţa sa în filmele partenerului său de viaţă. Actriţa şi-a amintit că, în prima zi de filmare la lungmetrajul „Big Fish”, Tim Burton nu a băgat-o deloc în seamă şi a vorbit numai cu actorul din rolul principal, Ewan McGregor. Seara, când a fost luat la întrebări de Helena Bonham Carter cu privire la comportamentul său, regizorul i-a spus că nu a vrut să-i lase impresia lui Ewan McGregor că o preferă pe ea. Însă la filmările pentru „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” s-au certat atât de mult, încât Johnny Depp a preferat să stea numai la probe pentru costum ca să nu mai asiste la scandal.