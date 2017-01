Tim McGraw nu candidează

Este una dintre cele mai popluare celebrităţi de peste Ocean şi este mare susţinător al cauzei democraţilor americani, dar cîntăreţul de muzică country nu are planuri de a intra în politică. În ultima vreme au circulat zvonuri că Tim McGraw va candida la funcţia de guvernator al statului Tennessee în 2010, dar se dovedesc doar fantezii. “Nu este nimic adevărat”, a declarat cîntăreţul, recunoscînd totuşi că această perspectivă l-ar încînta, dar mult mai tîrziu în viaţă. Tim McGraw, l-a sprijinit deschis pe Barack Obama la funcţia de preşedinte al SUA. Cîntăreţul susţine că are politica în sînge, dar deocamdată, muzica rămîne cea mai mare pasiune a sa. “Am crescut în Louisiana şi politica este pentru mine ca un fel de sport. Întotdeauna am fost fascinat de ceea ce se poate face în spaţiul public şi dacă va sosi timpul potrivit, cred că voi putea face lucruri bune, pentru oameni”, a afirmat acesta.