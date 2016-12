Tim Robbins, la București, în postura de regizor de... teatru

Celebrul actor și regizor american Tim Robbins se află în România, unde montează un „Vis”, şi se declară a fi îndrăgostit de Sibiu, de Andrei Şerban şi de... teatru! El spune că teatrul le poate reaminti oamenilor că sunt ființe umane, subliniind că acesta este sensul spectacolului său - "Visul unei nopți de vară" -, care va avea trei reprezentații, pe 22, 23 și 24 iunie, de la ora 19,00, la Teatrul de Comedie din București. "Este ceva în legătură cu acest spectacol, care este important în multe feluri. Îți amintește cum este să fii uman, cum este să fii îndrăgostit, cât de nebunesc și confuz poate să fie acest lucru. Și este singurul spectacol pe care îl știu (...) care se sfârșește cu o binecuvântare, se sfârșește cu momentul în care publicul este binecuvântat. (...) Teatrul poate face asta, poate să ne readucă aminte că suntem ființe umane", a declarat Tim Robbins, marți, într-o conferință de presă organizată la Teatrul de Comedie. Actorul este cunoscut publicului din România pentru rolurile din filmele "Închisoarea îngerilor", "Top Gun", "Cadillac Man", "Bob Roberts'' și "Mystic River" pentru care a câștigat un premiu Oscar.

Spectacolul "Visul unei nopți de vară", de William Shakespeare, în regia lui Tim Robbins, se va juca la Teatrul de Comedie, după ce a fost prezentat la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. "În anul Shakespeare, avem bucuria să închidem stagiunea cu un spectacol Shakespeare, „Visul unei nopți de vară”, venit tocmai din California, cu trupa The Actors' Gang. Spectacolul a poposit mai întâi la Sibiu, la Festivalul de Teatru", a spus George Mihăiță, director-manager al Teatrului de Comedie.

Pus în scenă cu actori ai trupei lui Tim Robbins, The Actors' Gang, spectacolul "va recrea o lume fantastică, populată de zâne, de vrăji, incantații, cu îndrăgostiți fermecați și descântați, o lume în care până și Crăiasa Zânelor se îndrăgostește de un măgar — o dezordine universală care este repusă pe făgaș de zburdălniciile unei nopți de la jumătatea verii", potrivit prezentării făcute spectacolului de Teatrul de Comedie.

Spectacol cu buget de 500 de dolari (2.000 de lei)!

"Aceasta este una dintre piesele mele favorite", a spus Tim Robbins, precizând că a realizat inițial acest spectacol cu un buget de doar 500 de dolari, fapt pentru care actorii și limbajul trupurilor lor au fost esențiale. "O încercare a fost cum vom putea să montăm această piesă cu 500 de dolari, doar atât aveam, (...) fără costume, fără decoruri, nimic, doar limbajul și actorii și trupurile lor", a explicat Robbins.

Andrei Şerban şi „Agamemnon” – sursă de inspiraţie

El a mărturisit că a fost inspirat în cariera sa teatrală de regizorul român Andrei Șerban, a cărui producție "Agamemnon" a văzut-o în 1977, la New York. "Intoxicarea mea cu teatrul a început când eram copil, în New York. (...) Una dintre aceste producții pe care le-am văzut pe când eram adolescent a fost „Agamemnon”, de Andrei Șerban, și îmi amintesc că a fost unul dintre acele momente în viață când spui „wow, nu știu cum a făcut asta, dar vreau și eu să o fac”. Am început să regizez spectacole în liceu și acest lucru a fost principalul meu punct de interes. (...) Am lucrat ca actor, dar eram mai interesat să fiu scriitor și regizor. (...) Relația mea cu teatrul a fost mereu acolo, a existat mereu o rădăcină. (...) Unele dintre producțiile văzute în tinerețea mea sunt încă în capul meu, cu mine. (...) Un film prost, chiar dacă l-am văzut acum doi ani sau chiar săptămâna trecută, nu mi-l amintesc", a mai spus Tim Robbins.

Acesta a susținut că îi face plăcere să fie în România, precizând că Sibiul este un oraș "uimitor". "Vă mulțumesc că mă găzduiți aici, în București. Este o plăcere reală să fiu aici. Și sunt mereu foarte interesat de istoria locului unde călătoresc. (...) Sibiul este un loc uimitor pentru mine, un oraș frumos și cu un teatru frumos", a afirmat Robbins, subliniind că preferă să se afle la Teatrul de Comedie din București decât pe platourile de filmare ale unui proiect mediocru. Actorul a precizat că este inspirat de festivaluri și că apreciază faptul că 12% din bugetul Sibiului este investit în cultură. "Mă inspiră foarte mult festivalurile, sunt inspirat în mod special de această zonă a țării care investește 12% din buget în arte. Nu sunt multe locuri în lume care fac asta. (...) În orice situație de genul ăsta este totul foarte festiv, plin de viață și creativitate, bucurie și speranță", a mai spus Robbins.

Următorul proiect?

El a vorbit și despre proiectele sale, menționând că lucrează la un spectacol despre refugiați. "Următorul meu proiect este despre refugiați. Ne uităm la criza de aici din Europa și la ce înseamnă acest lucru pentru noi, ca americani. Fiecare dintre noi a făcut acea călătorie la un moment dat, (...) a traversat Mediterana sau munții sau deșertul. Și îi încurajez pe toți cei din companie (The Actors' Gang - n.r.) să-și spună propriile povești, să spună poveștile familiilor lor. (...) Cealaltă regulă este să nu se vorbească limba engleză în spectacol. (...) Am în companie oameni din toată lumea - din Franța, Iran, Irak, Turcia, Ungaria, Rusia. (...) Singurii dezavantajați sunt cei care nu vorbesc o altă limbă, în afară de engleză", a mai spus Tim Robbins, precizând că spectacolul nu va fi subtitrat în engleză, iar povestea va putea fi înțeleasă datorită faptului că fiecare om a făcut la un moment dat această "călătorie".