Timbre britanice cu cabinele telefonice roşii, maşinile Mini şi fustele scurte

Cabinele telefonice roşii, automobilele Mini şi fustele scurte sînt în centrul unor timbre cu design clasic care vor fi lansate în cadrul unei noi serii de timbre în Marea Britanie, informează cotidianul britanic ”Telegraph”, în ediţia electronică. Cabinele de telefon de culoare roşie reprezentau una dintre mărcile tradiţionale distinctive ale oraşelor britanice, ele urmînd să fie celebrate prin introducerea imaginii lor în cadrul unei noi serii de timbre poştale cu design clasic care va fi emisă în Marea Britanie. Chioşcurile distinctive, create de arhitectul Giles Gilbert Scott, îşi iau locul cuvenit în seria de timbre, alături de alte inovaţii ale secolului XX, cum ar fi avioanele Concorde, maşinile Mini sau fustele scurte.

Noile timbre vor fi scoase la vînzare începînd de săptămîna viitoare. Harta metroului londonez este şi ea una dintre inovaţiile care figurează în seria de 10 timbre disponibilă la oficiile poştale începînd cu 13 ianuarie. Tot pe parcursul lui 2009, Royal Mail va renunţa la formatul tradiţional rectangular al timbrelor, în favoarea unor timbre tip puzzle, marcînd împlinirea a 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin şi a 150-a aniversare a lucrării sale – ”On the origin of species by means of natural selection / Despre originea speciilor pe calea selecţiei naturale”. Cercetătorul va apărea pe un timbru clasic, în timp ce seria comemorativă va include şi portretizări ale unor ştiinţe precum botanica, zoologia şi ornitologia, care au fost revoluţionate de teoria darwiniană. Royal Mail a solicitat realizarea de serii de timbre diferite pentru fiecare lună a anului 2009, inclusiv a unora prezentînd pioneri ai revoluţiei industriale, personalităţi britanice eminente, membrii Casei Tudor şi plante aflate în pericol de dispariţie.