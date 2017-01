Timbru de mediu sau taxă de poluare în preţul combustibilului?

Ministrul Rovana Plumb a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute, că susţine timbrul de mediu prin care cumpărătorii de autoturisme sunt obligaţi să achite în contul Administraţiei de Mediu diverse sume în funcţie de vechimea şi motorizarea autovehiculelor, chiar dacă nu cunoaşte în ce măsură această taxă a contribuit la înnoirea parcului auto din România. Plumb s-a pronunţat împotriva înlocuirii taxei de timbru cu o taxă de poluare inclusă în preţul combustibilului, la fel ca în Germania, aşa cum au propus în primăvară doi senatori PNL din Bihor, Cristian Bodea şi Valeriu Boeriu. "Din punct de vedere tehnic, al Ministerului Mediului, taxarea combustibilului nu este o taxă pe principiul poluatorul plăteşte, ci o taxă pe consum. Iar taxa pe consum nu este în domeniul de aplicare al Ministerului Mediului", a declarat ministrul Rovana Plumb. De cealaltă parte, cei doi senatori au o altă părere. “Timbrul de mediu este o taxă percepută în avans, pe ideea că plăteşti pentru cât vei polua, dar dacă ai plătit-o şi a doua zi îţi ia foc sau ţi se fură maşina, nimeni nu-ţi mai dă banii înapoi. De asemenea, este o taxă inechitabilă, pentru că eu, care am o maşină de 5 ani adusă din Germania, trebuie s-o plătesc, chiar dacă vecinul meu, care are o Dacie de 30 de ani şi care poluează mai mult, nu trebuie s-o plătească. Deci, ea nici nu contribuie la înnoirea parcului auto din România. Mai mult, dacă eu am o maşină de acum 20 de ani nu plătesc taxa chiar dacă fac 100.000 de kilometri pe an, iar alt vecin al meu, care are o maşină de 3 ani recent adusă din Germania şi care poluează mai puţin, trebuie s-o achite, chiar dacă el o foloseşte doar o dată pe lună", spunea senatorul Valeriu Boeriu, susţinut de Cristian Badea.