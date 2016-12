Time Inc. face concedieri

Grupul de media american Time Inc., care deţine revistele ”Time”, ”Sports Illustrated” şi ”People”, va concedia circa 500 de angajaţi, încercând prin acest proces de disponibilizare să facă economii de circa 100 de milioane de dolari. Time Inc., cea mai mare companie din lume care editează reviste, a început, miercuri, un program de disponibilizări pe scară largă. Aceasta înseamnă o reducere cu 6% a personalului companiei. Prin această strategie de reducere a personalului său, Time Inc. încearcă să facă economii, în condiţiile în care veniturile din publicitate şi abonamente ale companiei au scăzut. Noul director executiv al Time Inc., Laura Lang, este cea însărcinată cu decizia concedierilor. Este un moment dificil pentru presa scrisă. De exemplu, revista ”Newsweek” a fost nevoită să renunţe la apariţia pe print, în timp ce publicaţiile de la nivel mondial, inclusiv ”The New York Times”, şi-au redus personalul. Grupul media Time Inc. face parte din compania Time Warner. Time Inc. publică în prezent circa 130 de publicaţii, dintre care cea mai importantă este revista ”Time”.

ATAC CONCERTAT La toate problemele financiare se mai adaugă şi atacul unor hackeri chinezi. În ultimele patru luni, pătrunzând în sistemele computerelor publicaţiei ”The New York Times”, hackerii chinezi au atacat în mod insistent, furând parole ale reporterilor şi altor angajaţi. Publicaţia a titrat că, după ce a urmărit pe ascuns, studiindu-le mişcările cu scopul de a realiza o mai bună protecţie în vederea blocării hackerilor, a respins atacatorii, împreună cu experţi în domeniul securităţii informatice şi i-a împiedicat să intre din nou în sistem. Perioada în care au fost comise atacurile a coincis cu publicarea unei investigaţii, la 25 octombrie, potrivit căreia rude ale premierului chinez, Wen Jiabao, au acumulat o avere de câteva miliarde de dolari prin afaceri. Experţi în domeniul securităţii informatice angajaţi de NYT să detecteze şi blocheze atacurile au strâns probe potrivit cărora hackerii chinezi, utilizând metode pe care unii consultanţi le-au asociat cu cele utilizate de militari chinezi în trecut, au pătruns în reţeaua publicaţiei. Hackerii au spart conturile de e-mail ale lui David Barboza, şeful filialei din Shanghai, autorul materialelor despre rudele lui Wen Jiabao şi lui Jim Yardley, şeful Biroului pentru Asia al publicaţiei, cu sediul în India, care a lucrat anterior ca şef al biroului din Beijing.

Hackerii au încercat să ascundă sursa atacurilor, pătrunzând mai întâi în computere aparţinând unor universităţi americane şi efectuând atacuri prin acestea, potrivit unor experţi din cadrul companiei Mandiant, angajată de NYT. Această modalitate este similară subterfugiilor utilizate în cadrul altor atacuri pe care compania în domeniul securităţii informatice le-a depistat anterior dinspre China. Hackerii au instalat programe de tip malware care le-au permis să pătrundă în orice computer din reţea, iar potrivit experţilor în securitate informatică aceştia au furat parolele fiecărui angajat în parte şi le-au utilizat pentru a obţine acces la computerele personale ale unui număr de 53 de angajaţi, majoritatea din afara Departamentului de Ştiri. Potrivit aceleeaşi surse, experţii nu au găsit dovezi care să arate că intruşii au utilizat parolele furate pentru a căuta informaţii ce nu au legătură cu materialele scrise despre familia Wen. Pe de altă parte, nu au fost furate date ale clienţilor, a subliniat publicaţia.