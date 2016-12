Time Inc. face concedieri înainte de listarea la bursă

Grupul media american Time Inc., care deţine prestigioasele reviste ”Time”, ”Sports Illustrated”, ”Fortune” şi ”People”, va concedia aproximativ 500 de angajaţi, această restructurare urmând să aibă loc înainte de listarea la bursă a companiei, prevăzută pentru acest an. Aproape 500 de angajaţi, care reprezintă 6% din numărul total de salariaţi al Time Inc., sunt vizaţi de această restructurare, potrivit ”The Wall Street Journal”, care citează surse apropiate companiei de publishing. Time Inc. a anunţat şi în urmă cu un an că va disponibiliza un număr similar de angajaţi. Într-o scrisoare internă transmisă salariaţilor, directorul executiv al instituţiei, Joseph Ripp, nu a vorbit despre un anumit număr de persoane concediate, dar a spus că reducerea numărului de angajaţi este necesară în contextul în care compania va fi listată la bursă în acest an.

Time Inc. publică în prezent circa 130 de titluri, dintre care 21 numai în SUA, cel mai important fiind revista ”Time”. Time Inc. face parte din grupul media american Time Warner, care anunţa anul trecut că a decis să vândă divizia de publishing, Time Inc., şi să se concentreze asupra activităţilor din cinema (Warner Bros.) şi televiziune (CNN, HBO etc.). Operaţiunea ar fi trebuit să fie finalizată până la sfârşitul anului trecut, iar Time Inc. să fi devenit deja o companie independentă listată la bursă. Însă această operaţiune a fost amânată pentru anul 2014.