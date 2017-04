Timișoara Saracens, cu un picior în grupele Cupei Challenge la rugby

Timișoara Saracens, campioana României la rugby, a făcut un pas uriaș către grupele Cupei Challenge, grație victoriei obținute sâmbătă în deplasare, scor 17-12 (5-3), în fața formației ruse Krasnîi Iar Krasnoiarsk, în prima manșă a play-off-ului, disputată la Rustavi (Georgia).

Bănățenii au reușit trei eseuri, prin Eugen Căpățînă, James Doyle și Henry Seniloli, ultimul fiind transformat de Gabriel Conache. Pentru echipa din Krasnoiarsk a marcat Lașa Malaguradze, din patru lovituri de pedeapsă. Evoluția scorului: 5-0, 5-3, 5-9, 10-9, 10-12, 17-12.

Au evoluat pentru Timișoara Saracens: Aholelei, Căpățînă, Pungea - Popîrlan, Drenceanu - Doyle, Rus, Stewart - Prettorius, Rose - Tangimana, Umaga, Manumua, Lemnaru - Fercu (au mai intrat: Conache, Rădoi, Popa, Lazăr, Seniloli).

„A fost un meci încrâncenat, suntem apropiați ca valoare, am avut multe ocazii și noi, și ei, scorul a fost foarte strâns, după care am reușit să ne detașăm un pic pe tabelă. Jucătorii noi care au venit în această pauză competițională la Timișoara s-au integrat bine, însă mai avem nevoie de meciuri împreună. E important să ne omogenizăm cât mai bine de la meci la meci. Am făcut un prim pas spre calificare, dar trebuie să tratăm cu foarte mare seriozitate returul. Nu trebuie să ne vedem deja calificați în grupele principale, trebuie să câștigăm și acest al doilea meci. Suntem motivați să facem asta, nu trebuie să ne subestimăm adversarul, pentru că rușii vor veni cu ce au mai bun, hotărâți să câștige”, a declarat Eugen Căpățînă.

Manșa retur va avea loc pe 22 aprilie, la Timișoara, pe stadionul „Dan Păltinișanu”. În această partidă, rușii ar trebui să câștige la diferență de minimum 6 puncte pentru a se califica ei în grupele competiției.

Reamintim că, din cauza condițiilor meteo, EPCR a interzis ca formațiile Enisei-STM și Krasnîi Iar să dispute barajele pentru calificarea în Challenge Cup pe stadionul din Krasnoiarsk. Tot la Rustavi va juca și Enisei STM Krasnoiarsk returul cu italienii de la Mogliano Rugby, însă în acest caz calificarea este deja decisă, pentru că Enisei s-a impus în deplasare cu 46-0! Echipele Krasnîi Iar și Mogliano Rugby au ajuns în play-off după ce și-au câștigat grupele de precalificare. În premieră, cele două echipe calificate care vor accede în grupe în urma partidelor de baraj vor juca o „finală”, pe 12 mai, la Edinburgh.

Campioana României, Timișoara Saracens, a evoluat și în ediția 2016-2017 în grupele Challenge Cup, cea de-a doua competiție valorică europeană intercluburi, venind tot din precalificări. Bănățenii au ocupat ultimul loc în grupa a 5-a, fără nicio victorie în disputele cu Harlequins, Stade Francais și Edinburgh Rugby.