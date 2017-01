Timpul necesar plăţii impozitelor, de 3 ori mai redus în România decît în Bulgaria

Companiile româneşti alocă, în medie, 198 de ore pe an pentru achitarea impozitelor către stat, de aprox. trei ori mai puţin decît firmele din Bulgaria, potrivit unui raport realizat în colaborare de Banca Mondială şi de PricewaterhouseCoopers. Cel mai mult timp, 96 de ore pe an, este alocat plăţii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, în timp ce pentru plata impozitului pe profit timpul necesar este de 42 de ore. De asemenea, pentru plata impozitelor pe consum (n.r. cum ar fi TVA) este nevoie, anual, de 60 de ore. În Bulgaria, firmele au nevoie de 288 ore pe an pentru plata impozitelor pe venit, respectiv, pe consum, şi 40 de ore pentru impozitul pe profit. În regiunea central şi est-europeană, cel mai puţin timp pentru plata impozitelor este alocat de locuitorii din Macedonia - 96 de ore şi Bosnia şi Herţegovina - 100 ore, la polul opus situîndu-se Cehia, cu 930 ore. În Polonia, firmele şi populaţia petrec, anual, 175 de ore pentru plata taxelor, iar în Ungaria 304 ore. În fruntea clasamentului se plasează statele unde fie nu există impozite, fie numărul acestora este foarte redus, precum Insulele Maldive - zero ore, Emiratele Arabe Unite - 12 ore sau Singapore - 30 de ore.

În ceea ce priveşte statele dezvoltate din Europa Occidentală, Elveţia şi Irlanda înregistrează cele mai bune performanţe, cu 68 de ore, respectiv, 76 ore. La nivel mondial, ultimele locuri sunt ocupate de Brazilia - 2.600 ore şi Ucraina - 2.185 ore. Indicatorul măsoară timpul necesar pentru pregătirea, completarea documentelor şi plata impozitelor pentru impozitul pe profit, datorat de firme, TVA şi pe vînzări, impozitele pentru venituri şi contribuţiile sociale. Pregătirea se referă la strîngerea informaţiilor necesare, iar timpul pentru plata taxelor este calculat în funcţie de orele petrecute la ghişeu sau în faţa calculatorului pentru aceste operaţiuni. Potrivit raportului Băncii Mondiale, în România, companiile efectuează anual 89 de plăţi pentru taxe şi impozite, la fel ca în Kirghizstan, faţă de o singură plată în Insulele Maldive, două în Afghanistan şi trei în Norvegia. Dintre statele incluse în studiu, cele mai multe plăţi, respectiv 130 anual, sînt realizate în Uzbekistan. Astfel, în România, firmele efectuează patru plăţi anual pentru impozitul pe profit, 60 pentru contribuţiile sociale şi 25 de plăţi pentru alte taxe.