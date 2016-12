Timpul nu şterge suferinţa

La împlinirea a doi ani de la tragedia aviatică de la Tuzla, în urma căreia 12 militari şi-au pierdut viaţa, familiile victimelor, prieteni şi colegi au participat, ieri, la o ceremonie militară şi religioasă organizată la Centrul 39 de Scafandri, din Constanţa. Dacă timpul ar fi trebuit să transforme suferinţa într-un blestem suportabil, familiile militarilor morţi spun că amintirea acelei zile nenorocite îi bântuie la fel de puternic şi îi doare ca o rană deschisă. Cu priviri pierdute, obosite de atâtea lacrimi, aţintite asupra monumentului ridicat în cinstea copiilor lor, mamele militarilor mărturisesc că nimic nu se compară cu durerea aceluia care şi-a dus copilul la groapă. Au rămas în urma celor pierduţi, ca nişte martori tăcuţi, în permanentă căutare a unui adevăr care să îi mulţumească şi care să le aline pentru câteva momente durerea. Sunt doar o mână de suflete pustiite de suferinţă, chinuite de imaginea unei uşi care nu va mai fi deschisă, niciodată, de cei cărora le-au dat viaţă. „Este mult mai greu. Am zis că dacă trece timpul mai trece durerea, dar pe măsură ce trece timpul, îmi este mai greu. Nu mai vreau nimic. Pentru noi totul s-a terminat. Vreau doar să am puterea să merg la el la cimitir în fiecare zi“, a declarat Elena Rădoi, mama militarului Cătălin Rădoi. „Timpul nu vindecă rănile. Îl aştept în fiecare zi. Deschid uşa larg şi îl rog să vină. Dacă merg în cimitir, mi se înmoaie picioarele şi totuşi el îmi dă putere să ajung până la mormânt şi vin acasă puţin mai luminată. În rest nimic, nimic...“, spune şi Doina Furtună, mama militarului Cosmin Furtună.

„PRIETENI PÂNĂ LA MOARTE“ „Timpul trece. Am nepoţii alături de mine, deci nu am rămas singură. Îl tot aştept să vină. Ultima dată când l-am văzut era cu fiul lui, Mihai, în braţe. Era într-o duminică. Colegii lui au fost mereu alături de mine. Sunt foarte uniţi între ei. Au convingerea că, aşa cum este partenerul de lângă tine, aşa îţi duci viaţa, pentru că meseria lor înseamnă o prietenie până la moarte, ceea ce s-a şi dovedit“, a povestit Cristina Cişmaşu, mama militarului Claudiu Cişmaşu. „Eu am înţeles că piloţii sunt de vină. Am auzit că au încercat să facă o glumă, să îi sperie. De fapt, ei ne-au omorât copiii“, este de părere Maria Florescu, mama lui Cosmin Florescu. După încheierea ceremoniilor de la Centrul de Scafandri, familiile celor care şi-au pierdut viaţa în accidentul aviatic au mers la Tuzla, locul tragediei, unde au depus flori la monumentul ridicat în apropierea pistei şi au aprins lumânări pe locul în care s-a prăbuşit avionul. Prezent la ceremonie, secretarul de stat Sebastian Huluban din cadrul MApN le-a asigurat pe rudele victimelor că armata va face tot ce este posibil pentru a le ajuta. „O să analizăm toate cererile primite şi vă asigur că o să oferim răspunsuri prompte. Pot să spun că avionul era vechi, la fel ca o mare parte din tehnica armatei. Erau pregătiţi să meargă în Afganistan unde, în 10 ani, MApN a cheltuit aproape un buget pe un an“, a adăugat Sebastian Huluban. Printre solicitările familiilor se numără amplasarea monumentului la intrarea în aeroportul civil din Tuzla, pentru că accesul în locul în care este amplasat în prezent este dificil şi menţionarea numelor celor morţi pe monumentul închinat militarilor care şi-au pierdut viaţa pe timp de pace, din Bucureşti. Accidentul aviatic a avut loc pe 5 iulie 2010, la ora 17.40. Un avion AN-2 al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene din Boboc s-a prăbuşit, în timpul decolării, la doar câteva sute de metri de capătul pistei. Raportul procurorilor a arătat că teribilul accident a avut loc din cauza ruperii levierului de comandă. Din cei 14 militari aflaţi la bordul AN-2-ului, doar doi au supravieţuit.

Coincidenţă terifiantă

Ieri, în timpul slujbei de pomenire organizată la Centrul de Scafandri, un elicopter militar de tipul IAR 316 B, care aparţinea Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene de la Boboc, s-a prăbuşit, în apropiere de Buzău, în timpul unui zbor de antrenament. În urma accidentului aviatic şi-au pierdut viaţa toţi cei patru militari de la bord: căpitan-comandorul Mitică Docuz, maistrul militar Cătălin Topoliceanu, maistrul militar Viorel Cojocaru şi studentul Ştefan Coropeţchi. Anchetatorii spun că elicopterul a pierdut legătura radio cu baza în jurul orei 12.00 şi s-a prăbuşit la puţin timp după aceasta, în apropiere de Buzău (în zona localităţii Poşta Câlnău), la cinci kilometri de bază. La scurt timp de la producerea tragediei, primul ministru Victor Ponta, alături de Guvernul României, şi-a exprimat profundul regret pentru tragicul eveniment şi a subliniat că va fi alături de familiile celor patru militari. De asemenea, primul ministru a declarat că va monitoriza atent modul în care Ministerul Apărării Naţionale va gestiona acest accident, precum şi anchetele care vor începe.