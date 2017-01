"Timpuri Noi", din nou în topuri

După o absenţă destul de îndelungată de pe piaţa muzicală autohtonă, legendara trupă "Timpuri Noi", se află iar pe primele locuri în topurile de specialitate. Noul single, intitulat "Umbrela", inclus pe albumul "Back in business", pare a avea succesul unor hituri precum "Adelinne", "Tanţa" sau "Vecina". Săptămîna trecută, piesa "Umbrela" a devenit “highest new entry“, în "Romanian Top 100", unul dintre cele mai importante topuri muzicale din ţară. Melodia, care beneficiază şi de videoclip, este una dintre piesele noi, compuse special pentru albumul lansat de "Timpuri Noi", în vara acestui an. În prezent, trupa se pregăteşte pentru o serie de concerte şi evenimente muzicale, care vor avea loc în această toamnă.