„Timpuri Noi“ şi „Luna Amară“ vor face show pe litoral

Trupe de renume din peisajul rock-ului autohton vor face show, în aceste zile, pe litoralul Mării Negre. Astfel, în clubul „Papa la Şoni” din staţiunea Vama Veche va concerta, vineri seară, „Luna Amară“, iar sîmbătă seară vor face show trupele „Go To Berlin“, „Persona“, „The Others“ şi „Timpuri Noi“.

„Luna Amară” efectuează, în această lună, un turneu naţional de promovare a celui mai recent material discografic, „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep”, turneu care începe chiar astăzi, la Vama Veche. Materialul „Don\'t Let Your Dreams Fall Asleep” este dedicat tinerilor din Basarabia, care luptă pentru libertate şi drepturi. Turneul va mai cuprinde concerte în Bucureşti, Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca, Arad, Buzău, Iaşi şi Suceava. Componenţii trupei „Luna Amară” au ştiut, mereu, să jongleze cu ironia şi protestul de tip social, fără a-şi pierde, însă, latura romantică, motiv pentru care se bucură de numeroşi admiratori de toate vîrstele.

„Timpuri noi” a luat fiinţă în anul 1983 şi a activat, pînă în 1991, ca formaţie exclusiv underground. Grupul a cunoscut, în anul 1991, o schimbare radicală, devenind una dintre cele mai populare şi mai mediatizate formaţii din România, lansînd, pînă în anul 2001, patru albume de succes: „Timpuri noi”, „Unplugged”, „De regiune superior” şi „Basca abundenţei”. De-a lungul timpului, grupul a lansat hituri precum „Vecina”, „Adeline”, „Veta” şi „Tata”. În anul 2006, trupa a lansat un material „Best of...“, care conţine o parte din hiturile care au făcut furori de-a lungul anilor. Piese precum „Vecina”, „Adeline” sau „Veta” au fost reeditate şi reorchestrate, o mare parte din aceste melodii găsindu-se, pînă la acest album, doar pe vinil.