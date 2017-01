Tina Turner a înregistrat două cîntece noi pentru o compilaţie

Celebra cîntăreaţă Tina Turner a înregistrat două melodii noi pentru o compilaţie ce va ieşi pe piaţă în perioada în care artista va începe turneul de revenire pe scena muzicală, în Kansas. Melodiile “It Would Be a Crime” şi “I\'m Ready” se vor regăsi pe materialul discografic intitulat “Tina!”, pe care mai sînt incluse 16 piese de succes din cariera artistei, precum “Nutbush City Limits” şi “What\'s Love Got To Do With It”. Versiunea digitală a compilaţiei va include versiuni diferite ale cîntecelor “River Deep Mountain High” şi “The Acid Queen”, decît cele care se regăsesc pe CD.

Tina Turner, în vîrstă de 68 de ani, a părăsit scena muzicală în 2000, declarînd că doreşte să se retragă în glorie. Artista a fost prezentă la decernarea premiilor Grammy, în luna februarie, cînd a cîntat alături de Beyoncé. Tina Turner îşi va sărbători cea de-a 69-a aniversare pe o scenă din Newark, New Jersey. Noul turneu de revenire al artistei va începe în luna aprilie.