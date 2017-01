Tînără infectată cu HIV, violată şi supusă la perversiuni de un văr

În urmă cu doi ani, o adolescentă din localitatea Poarta Albă a descoperit că a fost infectată cu virusul HIV, virusul incurabil determinînd-o pe tînără, în prezent în vîrstă de 18 ani, să îşi schimbe total modul de viaţă şi să urmeze un tratament şi un regim riguros. De parcă nu ar fi fost suficient de chinuită de groaznica maladie, marţi noaptea, tînăra a fost maltratată şi supusă la perversiuni sexuale chiar de una din rudele sale. "Pe la ora 20.00, am fost la nişte prieteni de familie unde m-am întîlnit cu soţul verişoarei mele, Herman Neagu. După vreo două ore, am plecat împreună cu acesta, eu intenţionînd să mă duc acasă. Herman m-a întrebat dacă nu vreau să mergem să ne plimbăm, şi, deşi am refuzat iniţial, la insistenţele lui am acceptat", a declarat fata. Ea povesteşte că au mers pînă la marginea comunei, unde bărbatul a lovit-o de mai multe ori, iar apoi, ameninţînd-o cu moartea, a obligat-o să întreţină cu el raporturi sexuale orale. Cei doi au plecat apoi spre Basarabi. "Am vrut să fug, dar mi-a fost foarte frică. Pe la jumătatea drumului dintre cele două localităţi, soţul verişoarei mele m-a trîntit iar în boschete, deşi ştia că sînt infectată cu HIV, iar eu îi reamintisem acest lucru. I-am spus că are soţie şi copil acasă şi că este periculos ceea ce vrea el să facă", a spus victima. Cu toate acestea, agresorul nu a ţinut cont nici de faptul că îşi bate joc de o fată de numai 18 ani, nici că îşi pune în pericol familia şi propria viaţă. Bărbatul a violat-o şi a supus-o din nou la perversiuni sexuale pe tînără, pe marginea drumului. După ce şi-a satisfăcut poftele trupeşti, Neagu a lăsat-o pe verişoara soţiei sale să plece, dar nu înainte de a îi spune că a mai violat şi alte fete în perioada în care a muncit în localitatea Poiana. Ajunsă acasă, fata a povestit părinţilor cele întîmplate, iar aceştia au dus-o pe fata lor la Postul de Poliţie din Poarta Albă pentru a-l denunţa pe agresor. Oamenii legii au îndrumat-o pe victimă către Serviciul de Medicină Legală, după care au luat legătura cu colegii lor din comuna Pantelimon, localitatea de domiciliu a lui Herman Neagu. Poliţiştii din Pantelimon declară că bărbatul suspectat de viol are 22 ani, este căsătorit, are un copil şi nu a mai făcut pînă în prezent niciun fel de probleme prin sat. Anchetatorii l-au căutat pe Neagu la domiciliu însă acesta nu a fost de găsit, soţia sa spunînd că ar fi plecat de acasă în urmă cu două zile să muncească la cîmp în apropierea localităţii Basarabi. Poliţiştii au demarat cercetările pentru a-l depista şi reţine pe violator.