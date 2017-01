Tînără mamă, convinsă să nu-şi abandoneze copilul

O tînără din satul constănţean Galeşu, însărcinată în trei luni şi cu un copil de un an şi trei luni în braţe, a rămas pe drumuri după ce bărbatul cu care trăise doi ani a părăsit-o. Părinţii lui Adrian Iftimie, concubinul femeii, nu au acceptat-o pe Cosmina Belibou încă de la început şi au făcut tot posibilul să-i despartă. Celor doi nu le-a păsat de împotrivirile rudelor şi, la doar cîteva luni de cînd s-au cunoscut, femeia a dat naştere unei fetiţe. Deşi săraci, cei doi trăiau fericiţi, locuind cu chirie în Constanţa, departe de cei care doreau să-i despartă. Visul frumos nu a durat prea mult pentru că bărbatul a căzut în patima băuturii. Au început scandalurile, iar totul a culminat cu momentul în care Iftimie a plecat de acasă cu toată agoniseala familiei. Ajunsă în pragul disperării, tînăra a găsit o soluţie de moment şi a anunţat autorităţile că renunţă la fetiţă. Cu copilul în braţe, ea a bătut la uşa poliţiştilor din Poarta Albă. „Cu ce să-mi hrănesc copilul dacă nu am niciun venit şi nici măcar un adăpost deasupra capului? Şi, pe deasupra, am aflat de curînd că sînt din nou însărcinată”, a spus Cosmina Belibou. Oamenii legii au reuşit să o convingă să mai aştepte o noapte, să caute adăpost la vecini, cu promisiunea că a doua zi o vor ajuta. Aşa au şi făcut şi, marţi, au cerut ajutor serviciului de asistenţă socială. Asistenţii maternali au găsit soluţii la toate problemele femeii. „Am reuşit să rezolvăm problema sarcinii. Vom propune Consilului Local un proiect de acordare a unui ajutor material de urgenţă, pentru ca tînăra să poată începe o nouă viaţă”, a declarat Valentina Tudose, referent de specialitate la Primăria Poarta Albă. Primăria din Poarta Albă a rezolvat deocamdată problema unui adăpost pentru Cosmina Belibou şi fiica ei, cele două ajungînd în Centrul Maternal din Mangalia, unde vor rămîne o perioadă de şase luni, timp în care femeia va avea posibilitatea să-şi găsească un loc de muncă.