Tînăra sechestrată timp de 18 ani îşi reia treptat legăturile cu familia

Jaycee Dugard, răpită în 1991 şi sechestrată timp de 18 ani într-o casă din apropiere de San Francisco, se reintegrează treptat în familia sa, a declarat mătuşa acesteia. „Jaycee şi fiicele ei sînt cu mama şi sora ei mai mică într-un loc izolat şi reiau legăturile cu familia”, a declarat Tina Dugard. „Eram cu ea şi am petrecut timp împărtăşind amintiri şi redescoperindu-ne unii pe alţii”, a declarat aceasta. „Jaycee îşi aminteşte de noi toţi. Este fericită în special să o poată cunoaşte pe sora ei mai mică, care era bebeluş atunci cînd a fost răpită”, a continuat ea. „Nu doar am rîs şi plîns, ci am petrecut şi un timp, în linişte, împreună, profitînd unii de compania altora”, a adăugat aceasta.

Mătuşa tinerei femei a vorbit, de asemenea, despre starea celor două fiice ale lui Jaycee Dugard, care împreună cu mama lor, au fost sechestrate în cabanele şi corturile ascunse în spatele grădinii lui Phillip Garrido, din Antioch, la circa 70 de kilometri est de San Francisco. „Jaycee a făcut o treabă de necrezut cu fiicele ei, cu puţinul de resurse şi de educaţie de care au beneficiat de la ea. Sîntem foarte mîndri de ele”, a dat asigurări Tina Dugard. ”Sora mea este foarte fericită. Fiica ei cea mare a revenit, în sfîrşit”, a conchis ea.

Phillip Garrido şi soţia lui, Nancy, sînt acuzaţi că au răpit-o, sechestrat-o şi violat-o timp de 18 ani pe Jaycee Dugard în casa lor din Antioch. Aceştia sînt acuzaţi de 29 de capete de acuzare, între care răpire, viol şi sechestrare faţă de care aceştia pledează nevinovat. Phillip Garrido este suspectat că a drogat, apoi a violat o adolescentă de 14 ani, în California, în aprilie 1972, şi s-a făcut probabil vinovat de alte crime. Locotenentul Leonard Orman a declarat, în cursul unei conferinţe de presă, că Phillip Garrido, nu a fost niciodată condamnat în acest caz, urmărirea în justiţie împotriva sa fiind abandonată. Potrivit acestuia, tînăra a urcat în maşina lui Garrido, care i-a dat acesteia barbiturice şi a dus-o într-un motel. Victima s-a trezit apoi, singură şi a realizat că a fost violată de mai multe ori. După ce şi-au regăsit fiica, părinţii adolescentei au chemat poliţia, care l-a arestat pe Phillip Garrido. Dar la un moment dat, urmărirea în justiţie a fost abandonată din motive încă necunoscute. Phillip Garrido a agresat deci cel puţin două persoane, înainte de a o răpi, în 1991, pe Jaycee Dugard, atunci în vîrstă de 11 ani. A fost condamnat în 1977 la 50 de ani de închisoare pentru răpirea şi violarea, în 1976, a unei angajate a cazinoului de la Reno, din statul Nevada, înainte de a beneficia de eliberare condiţionată în 1988.