Cei care nu au reușit să vadă expoziția „Tinerețea mea în comunism. Out of the Box”, realizată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), cu susținerea Agenției Naționale de Presă Agerpres, trebuie să se grăbească. Aceasta mai poate fi vizitată până vineri, inclusiv, în sala „Ovidius” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie.

Pentru tinerii de astăzi, dar şi pentru cei care nu au o imagine destul de clară despre anii '70 - '80, expoziţia aduce în prim-plan o secvenţă din această perioadă cu interdicţii, cu teama că „vine Securitatea!”, cu excesiva vigilenţă de a nu vorbi sau a gândi mai mult decât trebuie, cu telefonul cu fir și cu disc, acoperit cu perna, presupunând că există un microfon instalat, cu caloriferele închise, fără lumină, cu emisiuni radio şi TV în care se preamăreau „împlinirile măreţe ale Epocii de Aur” și ale conducătorilor ei sau cu „Europa Liberă” ascultată pe furiș.

Cărțile, discurile de vinil, chitara, afișe cu muzicieni precum Bob Dylan și Pink Floyd „vorbesc” despre micile bucurii ale tânărului de atunci.

Expoziția este completată cu fotografii din arhiva Agerpres, dar și cu alte obiecte reprezentative pentru „Epoca de Aur”, cum ar fi echipamentele de interceptare.