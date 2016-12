Discuri de vinil, un telefon cu fir, cu receptor și cu disc, afișe alb-negru cu Bob Dylan și Pink Floyd, un ceas de perete și un „deșteptător”, model rusesc, cărți împrăștiate pe un birou, alături de o călimară cu cerneală. O măsuță acoperită cu un milieu, pe care tronează două cești de cafea, două ibrice din tablă emailată și un fierbător, lângă un pat auster. O lampă cu gaz, un număr din revista „Pif“, fotografii din vacanță, de la plajă, o chitară pe un fotoliu și un pachet de țigări, „aruncat” neglijent.

Pentru tinerii de azi, aceste obiecte își găsesc locul în podul bunicilor sau pe taraba unui negustor de vechituri. În urmă cu trei decenii, aceste obiecte se regăseau în camera unui tânăr. O astfel de cameră, a unui tânăr din vremuri demult apuse, reprezintă punctul central al expoziției „Tinerețea mea în comunism. Out of the Box”, care a fost deschisă, ieri, în sala „Ovidius” a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) și realizată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), cu susținerea Agenției Naționale de Presă Agerpres.

„CUTIA PANDOREI” „Această expoziție este o „Cutie a Pandorei”. Există riscul ca pe fundul acelei cutii, devoalând tot mai mult pagină cu pagină, să nu mai găsim nici speranța”, a spus prof. univ. dr. Marian Cojoc.

Expoziția este completată cu fotografii din arhiva Agerpres, dar și cu alte obiecte reprezentative pentru „epoca de aur”, cum ar fi echipamentele de interceptare. Vernisajul expoziției a fost urmat de o dezbatere pe tema comunismului, la care au luat parte elevi constănțeni.

Potrivit coordonatorului de proiect Cristina Anisescu, scopul acestei expoziții este acela de a le prezenta tinerilor de azi un crâmpei din acele timpuri de tristă amintire. „De fiecare dată când mă întâlnesc cu tinerii și adulții de atunci, trăiesc sentimentul că se vorbește cu nostalgie despre acea etapă, uitându-se de aspectele dureroase”, a spus Cristina Anisescu, de la CNSAS.

Expoziția „Tinerețea mea în comunism. Out of the Box” va rămâne deschisă până pe 17 iulie, putând fi vizitată zilnic între orele 9.00 - 17.00.