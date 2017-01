Agenţia Naţională Antidrog (ANA) va marca, astăzi, „Ziua Naţională fără Tutun”, în cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din ţară şi din Bucureşti. În acest sens, ANA propune opiniei publice din România ca, în acest an, scopul evenimentelor pentru marcarea „Zilei Naţionale fără Tutun” să fie informarea şi sensibilizarea populaţiei în legătură cu riscurile consumului de tutun, precum şi informarea în legătură cu practicile companiilor de tutun. Sloganul propus pentru marcarea acestei zile este „Tinereţe fără tutun”, slogan ce face parte dintr-un apel la acţiune adresat tinerilor, decidenţilor politici, societăţii civile şi publicului larg pentru interzicerea totală a publicităţii şi promovării produselor din tutun. ANA speră ca aceste măsuri să ducă la scăderea consumului de tutun în rîndul adolescenţilor şi tinerilor. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, consumul de tutun reprezintă a doua cauză majoră de deces din lume. Viaţa fumătorilor înrăiţi este redusă, în medie, cu 15 ani. Fumatul este responsabil pentru 75% dintre infarcturile la fumătorii cu vîrsta sub 50 de ani şi pentru 30% din decesele cauzate de diferite forme de cancer. În România se înregistrează anual aproximativ 33.000 de decese ca urmare a consumului de tutun. În ceea ce priveşte vîrsta de debut în consumul de tutun, studiile arată că fumătorii au inhalat cel puţin 1-2 fumuri la şase ani. Pentru că, în fiecare an, industria tutunului alocă zeci de milioane de euro pentru comercializarea eficientă a produselor sale, făcînd apel la un cît mai mare număr de mijloace şi încercînd să îi „fidelizeze” pe tineri, singura modalitate socială de contra-atac o reprezintă astfel apeluri la acţiune şi campanii stradale de promovare a unui mesaj de tipul „Tinereţe fără tutun”.