Tinereţe şi talent, pe scena de la Mamaia

Festivalul Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia 2008” a debutat, joi seară, la Teatrul de Vară, cu prima parte a celor două secţiuni de concurs, Interpretare - la care au participat 13 tineri dornici de afirmare în viaţa muzicală românească - şi Creaţie - unde au concurat opt piese. Prima seară de festival i-a avut ca prezentatori pe celebrii actori Maia Morgenstern şi Marius Bodochi, care s-au „certat” cu cei doi co-prezentatori, Angelo Petrescu şi Mădălina Antonescu, subliniind conflictul dintre generaţii. Textele umoristice scrise de Dan Teodorescu au fost primite cu zîmbetul pe buze de public, prezentatorii fiind răsplătiţi, în cîteva rînduri, cu aplauze.

Dacă la secţiunea Interpretare participanţii au fost, în mare parte, interpreţi dornici de afirmare, care participau pentru prima dată la Festivalul Mamaia, la Creaţie au urcat pe scenă şi nume importante, precum trupa „Pacifica”, al cărei solist este nimeni altul decît Leo Iorga şi grupul „Spitalul de Urgenţă”, în frunte cu Dan Helciug. În ciuda tinereţii şi a lipsei de experienţă, concurenţii de la Interpretare au fost destul de degajaţi, reuşind să lase emoţiile la o parte. „A fost super pe scenă, acolo mă simt cel mai bine! Nu am repetat foarte mult, pentru că eu cînt de mică şi cînd acest lucru îţi place, într-adevăr, nu ai de ce să te stresezi prea mult. Două zile nu am putut vorbi deloc, am crezut că în seara asta o să clachez, dar a fost bine, pînă la urmă”, a declarat Paula Ghivirigă, una dintre concurente. La rîndul său, Bianca Dună, o altă concurentă, a spus: „M-am simţit foarte bine pe scenă, dar întotdeauna este loc şi de mai bine. Nu este primul festival la care particip, dar acesta este cel mai important. Nu mi-a fost teamă de juriu, iar publicul este foarte extraordinar, m-a făcut să mă simt foarte bine pe scenă”.

Prima seară a concursului s-a bucurat de un public numeros, din rîndul spectatorilor făcînd parte sute de iubitori ai muzicii de calitate, artişti, oficialităţi, reprezentanţi mass-media. În rîndul spectatorilor s-a aflat şi iubita lui Dan Teodorescu, Irina Chiosa, care a urmărit festivalul fără a fi însoţită de acesta, liderul trupei „Taxi” preferînd să stea în culise. „Este o seară pe care sper să o aprecieze atît publicul, cît şi juriul şi media, pentru că presa este, practic, al 12-lea membru al juriului. Sînt convins că este o ediţie care nu seamănă cu ultimele cinci, în sensul că este mult mai bună. Vreau să spun că m-a impresionat şi scena, care este plină de muzicieni şi care au acompaniat foarte bine, sînt mulţumit, ca muzician, în primul rînd, şi apoi ca membru al juriului. Ţinutele au fost pe măsură, concurenţii au respectat tradiţia, istoricul şi prestigiul acestui festival. Nu ştiu dacă s-ar fi pretat o ţinută mai sport sau mai la modă, în orice caz, am observat că, în ciuda vîrstei destul de fragede, pînă în 30 de ani, concurenţii au venit îmbrăcaţi şi cu gust, şi modern şi în acelaşi timp, foarte decent. Misiunea juriului este foarte grea, a fost grea de la început, pentru că am fost în 12 oraşe din ţară şi a trebuit să alegem din peste 200 de concurenţi, iar cei care participă sînt crema, elita celor care au fost la preselecţii. Cu siguranţă, de anul viitor, Electrecord, o casă de discuri care nu mai trebuie prezentată, va prelua toate spectacolele de la festival, le va promova şi cei care vor fi, într-adevăr, premianţi, vor fi promovaţi de către această casă de discuri, inclusiv de către radiouri. Eu sper ca impresarii sau casele de discuri să fie foarte atenţi la ceea ce înseamnă învingătorii din acest festival”, a precizat preşedintele juriului, Mădălin Voicu. Acesta a adăugat: „De cinci ani, eu sînt preşedintele juriului şi este pentru prima dată cînd sînt, într-adevăr, mulţumit”. La rîndul său, preşedintele Comisiei de Organizare a Festivalului, Cristian Zgabercea - directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, a declarat: „La acest festival s-a muncit foarte mult, cred că îşi arată roadele caravana pe care am făcut-o şi am adus copii care sînt pentru prima oară la Mamaia. Nu mai sînt cei care veneau cinci-şase ani la rînd şi nu reuşeau să urce pe podium niciodată. Cred că, din punct de vedere muzical, Festivalul de la Mamaia a crescut extraordinar de mult”.

Finalul primei seri i-a aparţinut lui Smiley, care a susţinut un recital de excepţie, fiind aplaudat la scenă deschisă. Melodii precum „Oficial îmi merge bine” şi „Preocupat cu gura ta” au făcut senzaţie la Mamaia, fiind cîntate de o parte şi de alta a scenei. Din rîndurile celor care l-au aclamat pe Smiley au făcut parte şi Nico, Cristina Bondoc, Ionuţ Ungureanu, dar şi componentele trupei de backing-vocals, „Pinky”. „Nu am mai fost demult la Mamaia, dar observ că lucrurile s-au schimbat în bine, decorul este foarte frumos, interpreţii sînt foarte buni”, a declarat artistul.

Astăzi, începînd cu ora 20.45, publicul spectator şi telespectator va putea vedea finala concursului de Interpretare şi de Creaţie, urmînd ca seara să fie încheiată de un recital „Mandinga”. Seara de duminică va fi rezervată Galei laureaţilor, iar finalul festivalului le va aparţine trupelor „Direcţia 5”, „Parlament” şi „Edict”, precum şi membrilor juriului, care vor susţine un recital.