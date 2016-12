Tineri artişti constănţeni, la Maratonul Teatrului Independent

Peste 80 de tineri artişti din toată ţara, printre care şi constănţeni, vor participa, între 10 şi 12 septembrie, la Maratonul Teatrului Independent organizat în capitală, la Sala Dalles, de Asociaţia teatrul.ro. Evenimentul reuneşte 16 dintre cele mai apreciate spectacole independente din Bucureşti şi din ţară.

Constanţa va fi reprezentată, pe 11 septembrie, de la ora 16.00, la Sala Dalles, de primul teatru independent din oraşul de la malul mării, Agon, care va susţine spectacolul „Efectul razelor Gamma asupra anemonelor” de Paul Zindel, în regia lui Gavril Borodan. Piesa este o poveste cutremurătoare despre viaţă şi despre cum poate fi iradiat ultimul bastion al fiinţei, inocenţa copilăriei. Din distribuţie fac parte: Clara Ghiuvelechian, Elena-Mirabela Moroşanu, Cosmina Soare, Catinca Hanţiu, Dana Cojan. Teatrul Agon va aduce, probabil, şi o premieră: cea mai tânără actriţă, în vârstă de numai nouă ani, Catinca Hanţiu. „Pentru mine, lucrul în teatru înseamnă joc cu oameni mari. În felul ăsta, nu îi las să uite că au fost şi ei copii şi că, din când în când, nu le strică să mai fie. Asta spun eu, actorul. Mesaj către spectatori? Lăsaţi joaca şi treceţi la teatru!”, spune mica şi talentata artistă.

Coordonatorul de proiecte al Teatrului Agon, Daniela Hanţiu, a menţionat că participarea la acest „maraton” este deosebit de importantă, mai ales că se doreşte o promovare la nivel naţional a tânărului teatru înfiinţat de aproximativ două luni, la Constanţa.

La Maratonul găzduit de Sala Dalles, spectatorii sunt invitaţi să guste din bucuria pe care le-o vor oferi slujitorii Thaliei, teatrul contemporan, farsele medievale, rendez-vous-urile, teatrul dans şi improvizaţiile urmând să coexiste în acelaşi spaţiu. Debutul evenimentului va avea loc vineri, când este programată lectura unui text original ce va avea premiera absolută în stagiune - „Testament\" -, urmată de „Improvizaţii şi din alea\", cu Trupa Obligo şi „Flori, filme, fete sau băieţi\". Închiderea serii se va face cu un spectacol de pantomimă şi dans, „Contraste\".

Sâmbătă, organizatorii promit un cocktail exploziv de teatru contemporan, clasic şi non-verbal cu: „Efectul razelor Gamma asupra anemonelor\", „C.E.O\", „W + J = LOVE\", „Would you like to be my Homepage?\" şi „Girl Power\".

Montarea „Nişte fete\" va deschide ziua de duminică, producţia fiind urmată de „o cafea\" cu actorii din „Buzunarul cu pâine\" şi de producţia „Cinci rendez-vous-uri mortale\". Festivalul, la care intrarea este liberă, se va încheia „în hohote de râs\" cu montările „Improvisneyland\" şi „TV Show\".

Potrivit organizatorilor, „cele mai gustate spectacole din festival vor fi preluate şi jucate în stagiunea Teatrului Apropo, care va începe chiar din săptămâna ce urmează manifestării\".