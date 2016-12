Tineri creatori, marcaţi de experienţa de la Dervent

Tabăra de sculptură de la Mănăstirea Dervent, datorită căreia patru adolescenţi de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”, secţia Sculptură, au deprins tainele cioplitoriei în piatră, a ajuns la final, duminică, spre entuziasmul protagoniştilor, încântaţi de rodul muncii lor. Timp de o săptămână, în perioada 18-24 iulie, Alexandra Cioromela, Laura Bătrânu, Robert Crintea şi Robert Băjenaru, sub îndrumarea cioplitorului Ionel Dumitru şi cu binecuvântarea părintelui stareţ Andrei, au transformat piatra în operă de artă, salvând-o de la... uitare şi dându-i personalitate.

● Sentimente de împlinire ● Experienţa cioplirii în piatră a fost de neuitat şi chiar dacă nu a fost facil, aşa cum ar crede unii, a lăsat amintiri frumoase, dar şi semne... dureroase, pentru că a face artă fără sacrificii nu se poate. „A fost o experienţă nemaipomenită şi am avut deosebita onoare de a învăţa chiar de la marii artişti. A fost prima oară când am cioplit în piatră şi sunt foarte mulţumită de lucrarea care mi-a ieşit. Fiind fată, mi-a fost destul de greu, la început alegându-mă chiar cu nişte bătături, dar totul a meritat şi aştept cu nerăbdare tabăra de anul viitor”, a spus Alexandra Gabriela Cioromela. Sentimente asemănătoare a trăit şi Robert Crintea. „Când am ţinut dalta şi ciocanul în mână, am avut un sentiment de împlinire, m-am simţit extraordinar şi aş vrea să repet de nenumărate ori această experienţă”, spune tânărul. „E o ocazie unică pe care, dacă aş fi ratat-o, aş fi regretat. La Dervent, am îmbinat utilul cu plăcutul. În acel loc te simţi iubit, liniştit, fericit”, este de părere şi Laura Bătrânu.

● Îţi alegi piatra şi încerci să vezi frumuseţea din interiorul ei ●Şi cel de-al doilea băiat al grupului, Robi Băjenaru, îşi aminteşte cu drag de experienţa de la Dervent. „În acest loc am descoperit pentru prima oară tainele fabuloase ale sculpturii. Îţi alegi piatra şi încerci să vezi frumuseţea din interiorul ei. Am avut un sentiment extraordinar când am văzut că piatra din faţa mea începe să prindă formă. Apoi fericirea şi mulţumirea m-au copleşit privindu-mi lucrarea. A fost o experienţă uimitoare care m-a marcat şi mă motivează să continui pe această cale”, spune Robert Băjenaru.

De activitatea acestora este mândră şi profesoara lor de la Colegiul de Arte, sculptoriţa Lelia Rus Pîrvan, iniţiatoare a acestei tabere, alături de meşterul Ionel Dumitru, şi lector la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”. „Este prima grupă de sculptură care s-a format după mulţi ani, la liceul nostru. E o secţie pretenţioasă, în sensul că ai nevoie de copii serioşi, talentaţi şi gata de muncă în condiţii nu foarte uşoare. Ceea ce au făcut copiii în această tabără mă face să fiu foarte mândră de ei şi încrezătoare în viitorul lor artistic. Să fim serioşi, nu toţi liceenii sunt dispuşi să se trezească din proprie iniţiativă la ora 5 dimineaţa, pentru a începe să cioplească piatra”, şi-a exprimat mulţumirea lect. univ. dr. Lelia Rus-Pîrvan.

Tinerilor le-a fost alături şi monahul Efrem Gelu Băndărică, student la Facultatea de Arte, specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative şi coordonator al acestei tabere. „Pe tot parcursul şederii lor în această tabără, au dat dovadă că sunt copii şi elevi talentaţi, înzestraţi de Dumnezeu. Lucrările lor executate în mănăstirea noastră vor dăinui peste veacuri, iar numele acestor copii minunaţi se vor regăsi în pomenirile din slujbele noastre”, a spus monahul Efrem Gelu Băndărică