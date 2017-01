Tineri din toată ţara, în competiţie pentru „Delfinul Mării Negre”

Prima zi a celei de-a VIII-a ediţii a Concursului Balcanic de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Delfinul Mării Negre” s-a deschis, ieri, la Casa de Cultură din comuna Cumpăna. Ca la fiecare concurs, începutul a fost emoţionant, deopotrivă pentru micii participanţi, părinţi şi organizatori. În deschiderea evenimentului au fost prezentaţi membrii juriului, care, prin componenţa specializată, poate fi echivalat fără exagerare cu al oricărui alt festival de anvergură. Astfel, printre personalităţile prezente în comisia de jurizare se numără: muzicianul Mădălin Voicu - preşedinte onorific, redactorul muzical Liviu Predescu - preşedinte, Nicolay Tekaliev - jurnalist şi manager muzical din Bulgaria, compozitorii Nicolae Caragia şi Viorel Gavrilă, soprana Daniela Vlădescu - directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, prof. univ. dr. Florenţa Marinescu - şeful catedrei de Canto a Universităţii „Ovidius”, Silvia Ţigmeanu - director al Universităţii Populare Constanţa, prof. Elena Obertaş şi Simona Zamfir - reprezentant al ONG-ului World Vision. Prezentatoarea festivalului, cunoscuta realizatoare TV Gabriela Bădilă, a reuşit, cu naturaleţe, să creeze o atmosferă plăcută, de bună-dispoziţie, în care farmecul cântecului şi dansului a captivat atenţia publicului.

Noua ediţie a festivalului s-a materializat, şi în acest an, cu sprijinul primarului comunei Cumpăna, Mariana Gâju. „Acest festival îi pune în lumină pe cei 14.500 de locuitori ai comunei Cumpăna. Avem copii talentaţi, care trebuie scoşi la lumină. În plus, este un mod de a face cunoscută comuna, atât în plan naţional, cât şi internaţional”, a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju. La rândul său, preşedintele de onoare al juriului, muzicianul Mădălin Voicu, a subliniat: „Sunt încântat să constat că aceşti copii au multe lucruri bune, pe care le putem lua ca reper ca să îi ajutăm şi să îi promovăm să ajungă acolo unde doresc”.

Istoria festivalului de la Cumpăna are o evoluţie surprinzătoare: după ce şase ani a avut un caracter judeţean, în 2008 a devenit festival naţional, iar anul acesta a devenit balcanic. Cei 51 concurenţi de la ediţia actuală sunt grupaţi pe trei secţiuni de vârstă: 6-10 ani, 11-14 ani şi 15-19 ani, reprezentând toate cele opt regiuni ale României şi demonstrând, astfel, faima câştigată în ţară prin corectitudinea juriului, seriozitatea organizatorilor şi calitatea artistică dobândită de la an la an.

Mult-râvnitul trofeu al festivalului se acordă în această sâmbătă

Festivalul s-a deschis cu un moment artistic oferit de Şcoala de Balet „Nicolae Spirescu” din Cumpăna, urmat de concursul celor mai mici interpreţi, cu vârste cuprinse între şase şi 10 ani. Tot ieri au intrat în competiţie şi concurenţii celorlalte două secţiuni. Din programul evenimentului a mai făcut parte un microrecital al laureatelor din 2006 şi 2007, Andreea Olariu şi Iuliana Puşchilă, dar şi un recital de excepţie susţinut de Gheorghe Gheorghiu.

Marghidan Florentina Andrada, de 14 ani, participă la festivalul din localitatea natală de la vârsta de şapte ani: „Consider fiecare ediţie a festivalului un pas în plus în viitorul meu. Am câştigat, până acum, un premiu şi câteva menţiuni. Este singurul festival la care am participat şi îmi place atât atmosfera, cât şi faptul că juriul este foarte corect. Toţi ceilalţi copii trebuie să ştie că se merită să participe la festivalul din Cumpăna”, a precizat adolescenta.

Sîmbătă, în cea de-a de-a doua zi de concurs, după concertul trupei de jazz „Black Sea Orchestra”, care va începe la ora 11.00, vor fi premiaţi câştigătorii competiţiei. Pe scenă vor mai evolua Georgia Alexandra Acatrinei, laureata de anul trecut a festivalului şi soprana Daniela Vlădescu. Premiile vor fi acordate, pentru fiecare secţiune amintită, după cum urmează: Marele Premiu, Trofeul „Delfinul Mării Negre”, în valoare de 1000 lei, Premiul I - 600 lei, Premiul al II-lea - 600 lei, Premiul al III-lea - 400 lei şi o menţiune - 200 lei.

Festivalul este organizat de Primăria Comunei Cumpăna, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, la care s-au alăturat Clubul Rotary Constanţa, Fundaţia Culturală „Sorin Calafus” şi ONG-ul „World Vision International”.