Tineri din toată țara își dau întâlnire la Corbu

Tineri din 22 de judeţe ale României şi din Chişinău se vor întâlni în localitatea Corbu, care are una din cele mai sălbatice plaje din lume, între 3 și 10 august, la cea de-a doua Ediţie a Şcolii de Vară „Tinerii de Azi - Adulţii de Mâine”. Din cei peste 100 de tineri înscrişi la eveniment, au fost selectaţi, pe baza aplicaţiilor depuse pe platforma Waterfall Edu (wedu.ro) şi prin formularul Google.doc, 50 de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani. Timp de o săptămână, participanții vor avea în program cursuri de dezvoltare personală (debate, teatru-forum, jurnalism/reportaj), dar și discuții libere, alături de specialiști recunoscuți la nivel național, toate îmbinate cu activități recreative (caiac, canoe, tir cu arcul, alpinism, înot, jocuri în aer liber etc.). Deschiderea oficială a Școlii de Vară va avea loc mâine, la Sala Căminului Cultural din Corbu.