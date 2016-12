Tineri istorici, pe şantierul arheologic romano-bizantin de la Ulmetum

O echipă compusă din specialişti din cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) şi studenţi ai Facultăţii de Istorie a Universităţii „Ovidius” desfăşoară, de la mijlocul acestei luni, cercetări la şantierul arheologic situat lîngă localitatea constănţeană Pantelimon, unde cetatea din marginea de sud-est a comunei a fost identificată ca fiind Ulmetum. Colectivul de cercetare este condus de un arheolog important din cadrul MINAC, Constantin Băjenaru, care se ocupă în fiecare an de situl arheologic de la Ulmetum. Potrivit acestuia, campania din acest an a debutat în forţă, cu decopertarea basilicii paleocreştine şi cercetarea zonelor anexe. Lîngă basilică se află barăcile locuite de militari, însă atracţia acestui an o constituie, în acea zonă, o posibilă necropolă romană, datată în secolul IV d.Hr., care a fost, ulterior, acoperită în timpul construirii cetăţii.

Sînt mai multe nivele de locuire care se succed, lucru care face cercetarea să fie dificilă, dat fiind faptul că cetatea nu a avut norocul unei dezvoltări, ea fiind, deseori, atacată de triburile barbare care s-au deplasat în perioada marilor migraţii ale sfîrşitului epocii antice, în Dobrogea. Transformată din sat (vicius) în cetate, în secolul IV d.Hr., Ulmetum s-a confruntat cu un atac din partea hunilor un secol mai tîrziu, iar în anul 480, a fost distrusă aproape complet de ostrogoţi, lucru care a determinat părăsirea cetăţii pînă la 550. Cetatea a putut fi din nou locuită din acel an, în perioada împăratului Iustinian, lucru atestat şi de Procopius.

De-a lungul campaniei, care se va desfăşura pînă în luna octombrie, Constantin Băjenaru a declarat că va efectua o serie de cercetări şi în alte locaţii ale cetăţii. În ciuda faptului că se află doar în a doua săptămînă de cercetări, rezultatele nu au întîrziat să apară. Au ieşit la suprafaţă materiale ceramice romano-bizantine din secolele V-VI d.Hr., o fibulă ostrogotică, de secol V d.Hr. şi aproximativ 30 de monede romane şi romano-bizantine din secolele III-VI d.Hr. Acestea din urmă au putut fi descoperite cu ajutorul specialistului în numismatică Daniel Vasilescu. Emoţiile sînt mari, mai ales din momentul în care va începe cercetarea necropolei, unde, de obicei, ies la suprafaţă obiectele de valoare după secole de aşteptare.

Deşi vor primi ajutor pentru munca fizică, de la 1 iulie, din partea unor locuitori ai localităţii Pantelimon, ajutorul consistent vine din partea studenţilor şi masteranzilor din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „Ovidius”, organizaţi într-o asociaţie studenţească, intitulată Legio Septima (LEG VII), afiliată la Asociaţia Studenţilor la Arheologie şi Istorie din România (ASAIR). Tînăra generaţie de arheologi constănţeni are o experienţă bogată, acumulată pe mai multe şantiere ale judeţului Constanţa. În condiţiile în care interesul pentru acest domeniu de cercetare este din ce în ce mai redus, secretarul general al ASAIR, Radu Petcu, susţine că şantierele arheologice sînt pasiunea lui, deşi nimeni nu investeşte pentru viitor... în trecut.

LEG VII este un grup aparte din cadrul ASAIR. Este cunoscut în rîndurile studenţilor prin participarea intensă la una dintre cele mai prestigioase cetăţi antice ale României, Capidava, sub coordonarea unuia dintre cei mai mari arheologi contemporani, Zaharia Covacef, dar şi prin activităţile sale culturale. La începutului acestui an, tinerii arheologi au organizat o expoziţie de fotografie, cu tema „Arheologia: Pasiune, Ştiinţă, Poezie”. Iniţiativa va avea un caracter naţional, odată cu sfîrşitul campaniilor de cercetare arheologică de anul acesta. Astfel, expoziţia va fi itinerată în diferite universităţi din marile oraşe ale ţării, pentru a prezenta publicului interesat de fascinanta lume a arheologiei bogăţiile pămîntului dobrogean, care, după părerea tinerilor din cadrul LEG VII, sînt mai importante decît petrolul sau gazele naturale.