Tineri şi bătrîni, ţinte sigure ale ţepelor date de unii agenţi economici

Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au încercat să rezolve, ieri, două reclamaţii primite de la cetăţeni păcăliţi de agenţi economici constănţeni. Una dintre sesizări a fost formulată de o bătrînă în vîrstă de 83 ani, care este plimbată pe drumuri, de mai bine de o lună de zile, de un producător de mobilă. Femeia a comandat o mobilă de dormitor la un atelier de mobilă de pe str. Oorului, nr. 43, aparţinînd SC „Oanalisis” SRL. Mobilierul a fost evaluat la 1.700 lei, din care bătrîna a achitat în avans 700 lei. Pentru că firma nu a livrat la timp comanda, femeia a renunţat la ea, dar a cerut ca de valoarea plătită în avans să i se dea un pat. „Consumatorul trebuia să intre în posesia patului la începutul lunii iulie, însă administratorul societăţii, Tiberiu Aszalos, sub diferite pretexte, a plimbat femeia pe drumuri”, a declarat purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru Protecţia Consumatorilor (IPC), Rodica Mocanu. Ea a explicat că, la un moment dat, i s-a oferit femeii un pat, însă piesa de mobilier nu era confecţionată după cerinţele clientului. În prezenţa inspectorilor, administratorul societăţii a recunoscut că nu a executat patul aşa cum i s-a solicitat şi a precizat că, în prezent, nu are bani pentru a-i returna clientului. Pentru că nu a respectat clauzele din contract, agentul economic riscă o amendă cuprinsă între 2 şi 4.000 lei.

Cea de-a doua reclamaţie căreia inspectorii IPC i-au dat curs, ieri, vizează un hotel din Constanţa. Este vorba de hotelul „Darius”, din apropierea Liceului Navrom, al cărui patron, Stelian Grosu, a mutat, forţat, patru clienţi din camera pe care o ocupau. Bogdan Răduş, în vîrstă de 20 ani, din Tulcea, împreună cu alţi trei prieteni, au venit să muncească pe litoral. Ei au semnat un contract cu patronul hotelului „Darius” pentru închirierea unei camere pe o perioadă de un an, în schimbul sumei de 250 lei/lună. Ca să poată închiria camera unor sezonişti, patronul hotelului i-a mutat forţat pe tineri în alte camere. „Ne-au anunţat că în trei ore trebuie să eliberăm camera, deşi contractul nostru este valabil pînă la sfîrşitul lunii octombrie. În plus, nu ne-au mutat pe toţi cum eram, ci în camerele unor necunoscuţi, în care nu avem posibilitatea nici măcar să ne depozităm hainele”, a declarat Răduş. „La efectuarea controlului am constatat că nu erau afişate tarifele practicate, nivelul de clasificare şi toate datele agentului economic care administrează unitatea de cazare. Referitor la reclamaţia primită, s-a constatat că patronul a introdus în contract o clauză pe care am considerat-o ca fiind abuzivă. Este vorba de faptul că patronul hotelului poate rezilia contractul înainte de termen, fără să anunţa beneficiarul”, a explicat Rodica Mocanu. Ea a subliniat că administratorul hotelului „Darius” riscă o amendă cuprinsă între 2 şi 4.000 lei, iar un exemplar al contractului va fi înaintat Judecătoriei Constanţa, pentru a se stabili dacă într-adevăr acea clauză este abuzivă.