Tineri talentaţi la cea de-a III-a ediţie a Festivalului Naţional „Dobroge, mîndră grădină”

Cea de-a III-a ediţie a Festivalului Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dobroge, mîndră grădină” a debutat miercuri seară, la Tabăra de copii a Direcţiei Judeţene pentru Tineret din Eforie Sud. Prima seară de concurs a fost deschisă de ansamblul folcloric „Vişeul” din Maramureş şi de laureata ediţiei anterioare a evenimentului, Ana Maria Canariu din Piatra Neamţ. Publicul i-a urmărit evoluînd pe 13 din cei 44 concurenţi din cadrul Secţiunii Solişti Vocali, fiecare prezentînd o melodie fără acompaniament muzical (doină sau baladă) şi o melodie de joc, cu acompaniament muzical. Interpreţii din cadrul celor două secţiuni - Solişti vocali şi Solişti instrumentişti -, concurează la trei categorii de vîrstă: 8 - 13 ani, 14 - 18 ani şi 19 - 25 ani.

Juriul este format din solistul de muzică populară Petre Săbădeanu (preşedinte), primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, reprezentanta postului de radio Antena Satelor, Polina Gheorghe, reprezentantul Autorităţii Judeţene pentru Tineret, George Nicolae şi doi reprezentanţi ai ansamblurilor prezente în festival, Valeriu Chiper şi Ion Olteanu. La notarea participanţilor, membrii juriului au ţinut cont de prezenţa scenică, autenticitatea portului popular şi modul de interpretare, La rîndul lor, tinerii au încercat să se ridice la înălţimea exigenţelor membrilor juriului. „Copiii cu vîrsta pînă în zece ani interpretează mai greu o doină, de aceea, cred că ar fi trebuit să fie eliminată această probă. Cu toate acestea, micuţii au talent şi este bine să exerseze”, a declarat preşedintele juriului, Petre Săbădeanu. Primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, s-a declarat încîntat de costumele purtate de tinerii interpreţi: „Aceşti copii sînt foarte frumoşi, iar costumele lor sînt minunate. Este de remarcat faptul că ştiu atît de multe lucruri despre costumele pe care le poartă”. Într-adevăr, concurenţii au arătat juriului şi publicului că ştiu din ce este format costumul popular cu care erau îmbrăcaţi, impresionînd comisia de jurizare cu porturile populare vechi sau lucrate manual. Spre exemplu, Elena Zlatov din Medgidia a purtat costumul pe care l-a îmbrăcat solista de muzică populară Elena Ionescu Cojocaru atunci cînd a fost desemnată cîştigătoare a concursului „Floarea din grădină”.

Concurenţii au impresionat juriul atît prin costumele populare purtate, cît şi prin interpretare şi prezenţă scenică

Participanţii la festival au impresionat şi prin interpretare şi prezenţă scenică, printre cei mai dezinvolţi concurenţi numărîndu-se Sergiu Paul Chirileasa din Piatra Neamţ, în vîrstă de nouă ani, care a susţinut spectacole şi peste hotare. „Nu am emoţii, pentru că am mai participat şi la alte festivaluri. Am fost şi în turneu în Franţa, iar publicul m-a aplaudat”, a mărturisit Sergiu Paul Chirileasa.

În cele două seri de concurs, au urcat pe scenă 44 de concurenţi la secţiunea Solişti Vocali şi şapte la secţiunea Solişti Instrumentişti. În seara de 18 august este programată festivitatea de premiere, cînd vor fi decernate premiile I, II şi III, pentru fiecare secţiune, în funcţie de categoria de vîrstă. Cei mai mulţi dintre concurenţi fac parte din cele 17 ansambluri folclorice din ţară, prezente la manifestare: „Mugurelul” - Cluj, „Rarăul” - Cîmpulung Moldovenesc, „Ciuleandra” - Ploieşti, „Vişeul” - Maramureş, „Flori de măr” - Curtişoara, „Ciobănaşul” - Bacău, „Comoara” - Tulcea, „Muguraş de flori de măr” - Olt, „Flori de sînziene” - Suceava, „Florile Semenicului” - Caraş-Severin, „Florile Bihorului” - Oradea, „Liliacul” - Mehedinţi, „Moştenitorii” - Republica Moldova, „Cetatea Făgăraşului” - Braşov, „Sorocul” - Timiş, „Ozana” - Tîrgul Neamţ şi „Mandolinata” - Constanţa.

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dobroge, mîndră grădină” este organizată de Primăria Oraşului Eforie, Asociaţia pentru Cultură, Învăţămînt şi Turism Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa şi Asociaţia Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din judeţul Constanţa.